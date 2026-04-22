Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Du lịch

Đại hội Hội Du lịch phường Sầm Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Hoài Anh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22/4, Hội Du lịch phường Sầm Sơn tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Sầm Sơn.

Toàn cảnh Đại hội.

Ngày 22/12/2025, UBND phường Sầm Sơn đã ban hành Quyết định số 3269/QĐ-UBND công nhận Ban vận động thành lập Hội Du lịch phường gồm 7 thành viên, là lãnh đạo các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn phường.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Ngay sau khi có Quyết định, Ban vận động đã triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thống nhất chương trình hoạt động và hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội Hội Du lịch phường Sầm Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 6/1/2026, UBND phường Sầm Sơn đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Du lịch phường. Ban vận động đã triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thống nhất chương trình hoạt động và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết, sẵn sàng cho Hội nghị thành lập và Đại hội lần thứ I của Hội.

Đại diện lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hội Du lịch phường Sầm Sơn hiện có 80 hội viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống... Các doanh nghiệp không chỉ năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Du lịch phường Sầm Sơn báo cáo kết quả vận động thành lập hội và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu Ban Thường trực Hội Du lịch phường Sầm Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 thành viên. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Khách sạn Thành Minh được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội.

Ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội cũng thông qua dự thảo Nghị quyết, phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2026-2031 và các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển hội viên, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhằm đóng góp vào sự phát triển du lịch nhanh, bền vững, chuyên nghiệp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của phường.

Hoài Anh

Từ khóa:

#Phường Sầm Sơn #Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa #Đại hội #Nhiệm kỳ #Phát triển du lịch

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh