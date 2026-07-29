Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em phường Hạc Thành lần thứ I

Sáng 29/7, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em phường Hạc Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo phường Hạc Thành tặng hoa chúc mừng đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em phường Hạc Thành đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu 100% người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, giúp đỡ, được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước; làm “cầu nối” nhận đỡ đầu 2-4 cháu mồ côi; 100% các cháu khuyết tật có khả năng đi học và các cháu mồ côi trong độ tuổi được đi học...

Để hoàn thành các chỉ tiêu, Hội đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn để thực hiện.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em phường Hạc Thành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 đồng chí. Ông Trịnh Ngọc Hân được bầu làm Chủ tịch hội.

Tố Phương