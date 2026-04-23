Đại hội đồng LHQ kết thúc đối thoại với các ứng viên Tổng Thư ký nhiệm kỳ mới

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã kết thúc hai ngày đối thoại tương tác với các ứng viên cho vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ tiếp theo, đánh dấu bước quan trọng trong tiến trình lựa chọn người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này.

4 ứng viên cho vị trí Tổng Thư ký LHQ nhiệm kỳ tiếp theo (từ trái sang), gồm: bà Michelle Bachelet, cựu Tổng thống Chile; ông Rafael Grossi, Tổng Giám đốc IAEA; bà Rebeca Grynspan, cựu Phó Tổng thống Costa Rica và ông Macky Sall, cựu Tổng thống Senegal. Ảnh: Sabc news.

Theo đó, 4 ứng viên đã tham gia các phiên đối thoại ( trong hai ngày 21- 22/4) gồm: bà Michelle Bachelet, cựu Tổng thống Chile và cựu Cao ủy Nhân quyền LHQ (do Brazil và Mexico đề cử); ông Rafael Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA (do Argentina đề cử); ông Macky Sall, cựu Tổng thống Senegal (do Burundi đề cử) và bà Rebeca Grynspan, cựu Phó Tổng thống Costa Rica (do chính quốc gia này đề cử).

Trong các phiên đối thoại kéo dài khoảng ba giờ, các ứng viên đã trình bày tầm nhìn lãnh đạo và trả lời câu hỏi từ các quốc gia thành viên cũng như đại diện các tổ chức phi chính phủ. Nội dung thảo luận tập trung vào năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm, cũng như định hướng cải cách LHQ xoay quanh ba trụ cột chính: hòa bình - an ninh, phát triển bền vững và nhân quyền.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, bà Annalena Baerbock, nhấn mạnh việc lựa chọn Tổng Thư ký có ý nghĩa vượt xa khuôn khổ nội bộ của tổ chức. Theo bà, quyết định này sẽ định hình hướng đi của LHQ, đồng thời phản ánh mức độ đại diện thực chất của tổ chức đối với hơn 8 tỷ người trên toàn cầu, trong đó một nửa là phụ nữ và trẻ em gái.

Tân Tổng Thư ký LHQ, người kế nhiệm ông Antonio Guterres, dự kiến sẽ chính thức đảm nhận cương vị từ ngày 1/1/2027. Ảnh: UN.

Bà Baerbock cũng lưu ý rằng Tổng Thư ký tiếp theo không chỉ phải điều hành tổ chức trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức phức tạp, mà còn phải thúc đẩy các cải cách thiết yếu nhằm giúp LHQ, được thành lập cách đây gần 80 năm, thích ứng tốt hơn với thực tế của thế kỷ XXI.

Đương kim Tổng Thư ký Antonio Guterres, người nhậm chức từ tháng 1/2017, sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm 2026. Người kế nhiệm ông dự kiến chính thức đảm nhận cương vị từ ngày 1/1/2027.

Ngọc Liên

Nguồn: UN/Xinhua