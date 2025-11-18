Đại hội điểm Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Đông Tiến

Sáng 18/11, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Đông Tiến đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đơn vị tổ chức điểm của Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh để rút kinh nghiệm chỉ đạo các đơn vị tổ chức Đại hội sau sáp nhập.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo quá trình thực hiện kiện toàn tổ chức Hội khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; công bố Quyết định của UBND phường cho phép sáp nhập Hội; thông qua dự thảo “Điều lệ hội” và phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã kêu gọi hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường quyết tâm thực hiện hiệu quả chương trình hoạt động Đại hội đề ra; chung sức đồng lòng xây dựng phường Đông Tiến phát triển văn minh, hiện đại.

Các đại biểu đã tham luận góp ý vào “Dự thảo Điều lệ Hội", “Phương hướng nhiệm vụ hoạt động, nhiệm kỳ 2025-2030” và đề ra các giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội.

Đồngc hí Lê Đức Phán, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh phát biểu chỉ dạo tại đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành, đồng chí Trần Xuân Tý được bầu làm Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh phường Đông Tiến.

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh và đại diện lãnh đạo phường Đông Tiến tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Được biết, sau sáp nhập đơn vị hành chính, đến nay toàn tỉnh có 70/131 đơn vị cấp xã có tổ chức Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã làm hồ sơ sáp nhập, hợp nhất và có 35 đơn vị phường, xã mới ra quyết định cho phép sáp nhập, hợp nhất tổ chức Hội và tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hà