Đại hội đại biểu MTTQ xã Tây Đô lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 2/10, Ủy ban MTTQ xã Tây Đô tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 150 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Xã Tây Đô được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến và Vĩnh Long. Thời gian qua, MTTQ xã, các đoàn thể và Ban công tác Mặt trận các thôn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có chuyển biến tích cực; hoạt động tiếp xúc cử tri được nâng cao chất lượng, trong đó tăng cường tổ chức tiếp xúc theo chuyên đề, nhóm đối tượng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tây Đô Vũ Hùng Thanh phát biểu khai mạc Đại hội.

MTTQ đã tổ chức triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với cơ sở; xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương.

Thực hiện phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, từ năm 2024 đến nay, MTTQ xã Tây Đô đã vận động nguồn lực xây mới, sửa chữa 62 ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được đổi mới, cụ thể hóa bằng các mô hình, việc làm cụ thể.

100% khu dân cư trên địa bàn xã tổ chức tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng quỹ khuyến học. 80% số thôn trong xã có câu lạc bộ thể dục thể thao, số người luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên trong xã đạt trên 30%.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Văn Tịnh, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã từ đầu nhiệm kỳ 2024-2029 đến nay; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu, 6 chương trình với những giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm xây dựng xã Tây Đô sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 54 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Tây Đô lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Vũ Hùng Thanh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

Phan Nga