Đại hội đại biểu MTTQ xã Cổ Lũng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 25/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cổ Lũng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 120 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Cổ Lũng.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Xã Cổ Lũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Cổ Lũng và Lũng Cao với 2.281 hộ, 9.538 nhân khẩu; có 22 thôn và 22 Ban Công tác Mặt trận.

Thời gian qua, MTTQ xã Cổ Lũng đã không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, ngày càng được củng cố và tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương gắn với các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn xã, qua đó đã khẳng định vị thế, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cổ Lũng Lương Văn Tư khai mạc Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, đem lại nhiều kết quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thực hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm đóng góp vật chất, công sức, hỗ trợ xây mới 278 nhà, sửa chữa 102 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, hộ có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 25,8 tỷ đồng. Đến nay tỷ lệ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn là 81,85%.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn được các tổ chức đoàn thể triển khai sôi nổi, hiệu quả. Hội Nông dân đẩy mạnh hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã; Hội LHPN phát động các phong trào “Phụ nữ xã Cổ Lũng chung sức xây dựng NTM”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Đoàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”; Hội Cựu chiến binh tích cực thực hiện mô hình “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi”. Tại các khu dân cư, người dân xây dựng nhiều mô hình tự quản như “Tổ tuần tra tự quản”, “Thắp sáng đường quê”... Nhiều hộ gia đình tình nguyện hiến đất, đóng góp ngày công để xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ xã Cổ Lũng.

Dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy, quyền làm chủ của Nhân dân được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền đạt hiệu lực, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Phương thức hoạt động của MTTQ không ngừng đổi mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả. MTTQ xã và Ban Công tác Mặt trận thôn được củng cố, kiện toàn thường xuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cổ Lũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ xã Cổ Lũng đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đồng thuận tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đã đề ra, góp phần đưa xã Cổ Lũng thoát nghèo nhanh, bền vững.

Đại diện MTTQ tỉnh, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Cổ Lũng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 51 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cổ Lũng, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lương Văn Tư được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cổ Lũng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiến Đông