Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký thi Đánh giá tư duy đợt 1/2026

Sáng mai (5/12), Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ mở đăng ký kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026. Thí sinh có thể đăng ký online từ 9 giờ ngày 5/12 đến 17 giờ ngày 15/12, tại địa chỉ: https://tsa.hust.edu.vn.

Kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 và 25/1/2026, dự kiến có khoảng 25.000 thí sinh, tại 25 điểm thi được tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Để hỗ trợ thí sinh ôn tập, Đại học Bách khoa Hà Nội đã phát hành phiên bản eBook “Cẩm nang thi Đánh giá tư duy”.

Theo kế hoạch của Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2026, đơn vị này tổ chức 3 đợt thi Đánh giá tư duy, bắt đầu từ tháng 1. Các đợt thi sẽ được tổ chức vào cuối tuần, mỗi đợt có 3-4 kíp thi tại các điểm thi, đáp ứng khoảng 60.000 lượt thi.

Sau đợt 1, đợt 2 sẽ diễn ra vào các ngày 14-15/3/2026, ngày đăng ký từ 5 -15/2/2026. Đợt 3 diễn ra vào các ngày 16-17/5/2026, ngày đăng ký từ 5-15/4/2026.

Đánh giá tư duy nhằm đánh giá ba năng lực tư duy nền tảng của học sinh, bao gồm: tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề.

Tổng thời gian của bài thi là 150 phút, bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm cho 3 phần thi. Phần thi Tư duy Toán học có thời lượng 60 phút; phần thi Tư duy Đọc hiểu có thời lượng 30 phút và phần thi Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề có thời lượng 60 phút.

Kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy hiện được hơn 50 cơ sở giáo dục đại học dùng để xét tuyển đầu vào đại học chính quy./.

Theo TTXVN