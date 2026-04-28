Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Quang Trung sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Chiều 28/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Cao Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Bùi Văn Dũng, ĐBQH chuyên trách, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Quang Trung sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri phường Quang Trung kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất đã thành công tốt đẹp, đánh dấu sự khởi đầu vững chắc, tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Kết quả kỳ họp đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm đổi mới trong công tác chuẩn bị cũng như cách thức tiến hành kỳ họp, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và tận dụng tối đa thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả của kỳ họp. Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua 230 Nghị quyết; 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng khác của đất nước...

ĐBQH chuyên trách Bùi Văn Dũng thông tin tới cử tri phường Quang Trung nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, tại Kỳ họp thứ nhất, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của nội quy kỳ họp. Các vị ĐBQH trong Đoàn phát huy trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, thảo luận, tranh luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng.

Bên cạnh đó, ngoài thời gian tham dự các phiên họp toàn thể tại hội trường và tổ, các ĐBQH trong Đoàn đã tích cực tham gia các phiên họp của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, góp phần hoàn thiện từng nội dung trong chương trình và tạo nên thành công chung của Kỳ họp...

Bày tỏ sự đồng tình với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, cử tri phường Quang Trung đề nghị Quốc hội quan tâm, có giải pháp bình ổn giá vật tư, tăng cường quản lý thị trường, để kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng; phát triển chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ và mở rộng chính sách bảo hiểm nông nghiệp để người dân dễ tiếp cận. Kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp điều hành giá điện, nước sinh hoạt, xăng dầu hợp lý, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Nghiên cứu áp dụng giá đất theo bảng giá đất kết hợp hệ số điều chỉnh nhằm tiệm cận giá thị trường, đảm bảo công bằng và tạo sự đồng thuận khi thực hiện giải phóng mặt bằng; sớm rà soát, giải quyết dứt điểm những trường hợp hỗ trợ chưa thỏa đáng khi bị thu hồi đất do vướng mắc về hồ sơ pháp lý hoặc thời điểm phát sinh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Cử tri cũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đặc biệt là những đơn vị có dấu hiệu vi phạm về xả thải. Công khai kết quả kiểm tra, quan trắc môi trường để người dân được biết, giám sát. Có chế tài xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Đề nghị các cấp, các ngành xem xét, bố trí kinh phí hằng năm thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm và duy tu hạ tầng bị ảnh hưởng; sớm xem xét, tách Phòng Tài chính – Kế hoạch ra khỏi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm xem xét, điều chỉnh chính sách tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở; nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở tổ dân phố và có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các chi hội đoàn thể, tổ trưởng tổ ANXH ở khu dân cư nhằm khuyến khích, động viên để đội ngũ này yên tâm công tác, phát huy tốt vai trò tại cơ sở.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, phường Quang Trung đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Cao Mạnh Linh đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan ở Trung ương để nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Phan Nga