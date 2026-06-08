Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong: Xã Quý Lộc thực hiện đồng bộ giải pháp tạo động lực tăng trưởng hai con số

Trong buổi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Quý Lộc sáng nay (8/6), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị địa phương cần xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng kinh tế đạt mức tăng trưởng 2 con số; xác định rõ các động lực tăng trưởng và các lĩnh vực đột phá.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, kiểm tra tình hình sản xuất tại Hội nghề đá Yên Lâm (xã Quý Lộc).

Tình hình kinh tế - xã hội duy trì ổn định, đạt kết quả tích cực

Xã Quý Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Yên Thọ, thị trấn Yên Lâm và thị trấn Quý Lộc; chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, kiểm tra tình hình sản xuất tại Hội nghề đá Yên Lâm (xã Quý Lộc).

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của xã Quý Lộc tiếp tục duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong làm việc với cán bộ chủ chốt xã Quý Lộc.

Địa phương duy trì ổn định 4 vùng sản xuất tập trung, 12 mã vùng xuất khẩu, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao; 1 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hai sản phẩm OCOP 3 sao.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Quý Lộc phát biểu tại buổi làm việc.

Sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển, đây được xác định là khu vực đóng vai trò động lực chính trong tăng trưởng kinh tế của địa phương năm 2026, với 2 cụm công nghiệp, gồm 1 cụm công nghiệp FDI và 1 cụm công nghiệp khai thác, chế biến đá vật liệu xây dựng (với 58 doanh nghiệp, trong đó có 37 doanh nghiệp đang khai thác, doanh thu đạt khoảng 1000 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 2.000 công nhân, thu nhập bình quân 12-15 triệu đồng/người/tháng).

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường, tổ chức bộ máy của xã đã đi vào ổn định và đáp ứng yêu cầu.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực tạo động lực tăng trưởng mới

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Xã Quý Lộc có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, với vị trí nằm trên các tuyến giao thông quan trọng gồm tỉnh lộ 518, 518B và 518C, Quý Lộc có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để tạo động lực phát triển mới.

Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn địa phương theo phương châm 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Địa phương cần xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng kinh tế đạt mức tăng trưởng hai con số; xác định rõ các động lực tăng trưởng và các lĩnh vực đột phá. Trong đó, ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, phát triển nhà ở và đô thị; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương để thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cũng đề nghị địa phương cần nghiên cứu đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển các khu, cụm công nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, trạm y tế; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế, nhằm đáp ứng tốt việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nêu rõ tác động của ô nhiễm môi trường đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe người dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong lưu ý không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Do đó phải tăng cường kiểm tra, giám sát công tác môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, quan tâm bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số nhằm đáp ứng tốt nhu cầu công việc cũng như giải quyết nhanh chóng thủ tục cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông...

Quốc Hương