Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Khang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Khang thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đây không chỉ là vinh dự của cá nhân và gia đình đảng viên mà còn là niềm vinh dự, tự hào của Chi bộ Tổ dân phố Đại Từ 2 và Đảng bộ phường Đông Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Phạm Thị Khang.

Sáng 8/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Khang - Vợ liệt sĩ Doãn Tường. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Đồng chí Phạm Thị Khang, sinh năm 1929, vào Đảng chính thức ngày 16/10/1948, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố Đại Từ 2, Đảng bộ phường Đông Sơn. Trải qua nhiều vị trí công tác ở xã Đông Thịnh cũ, đồng chí đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trung thành với lý tưởng của Đảng, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Khang.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Khang thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đây không chỉ là vinh dự của cá nhân và gia đình đảng viên mà còn là niềm vinh dự, tự hào của Chi bộ Tổ dân phố Đại Từ 2 và Đảng bộ phường Đông Sơn.

Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức, tinh thần tiên phong gương mẫu, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đảng viên Phạm Thị Khang giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng; động viên, giáo dục con cháu học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các đảng viên lão thành.

Quốc Hương