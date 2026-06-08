Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thái Lan thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến 9/6.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại thủ đô Bangkok. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tham gia Đoàn có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow và Phu nhân; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun; Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, ông Paradorn Prissananantakul; Bộ trưởng Quốc phòng, Trung tướng Adul Boonthumjaroen; Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul; Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Suriya Jungrungreangkit; Bộ trưởng Năng lượng Akanat Promphan; Bộ trưởng Công nghiệp Varawut Silpa-archa; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul sinh ngày 13/9/1966 tại Bangkok, Thái Lan. Ông là cử nhân Kỹ sư Công nghiệp, Đại học Hofstra, New York, Hoa Kỳ; Thạc sĩ đào tạo ngắn hạn tại Đại học Thammasat, Thái Lan; Tiến sĩ danh dự các ngành Y tế, Kinh tế, Quản lý, Hành chính công và Kỹ sư dân dụng.

Ông Anutin Charnvirakul là kỹ sư sản xuất, Tập đoàn Mitsubishi, phân xưởng Long Island, New York, Hoa Kỳ năm 1989, nhân viên phân tích kỹ thuật, Phòng Tài chính dự án, Tập đoàn Tài chính Công nghiệp Thái Lan năm 1990.

Ông giữ chức Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ xây dựng Sino-Thai vào tháng 6/1990, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế tạo bình áp lực và sắt thép Sino-Thai vào tháng 6/1991.

Tháng 11/1992, ông đảm nhận chức Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật và xây dựng Sino-Thai.

Tháng 6/1994, ông giữ chức Phó Chủ tịch điều hành cấp cao, Khối vận hành, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và xây dựng Sino-Thai.

Ông lần lượt giữ các chức vụ: Chủ tịch Công ty Cổ phần Kỹ thuật và xây dựng Sino-Thai từ tháng 3/1995 đến tháng 6/2004, Thứ trưởng Y tế từ tháng 7/2004 đến tháng 10/2004, Thứ trưởng Thương mại từ tháng 10/2004 đến tháng 3/2005, Thứ trưởng Y tế từ tháng 3/2005 đến tháng 9/2006. Tháng 10/2006, ông đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban Dự án xây dựng của Hoàng gia.

Ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần STP&I từ tháng 3/2008 đến tháng 10/2018; thành viên Hội đồng quản trị, Công ty trách nhiệm hữu hạn Năng lượng mặt trời Thái Lan từ tháng 6/2017 đến tháng 1/2019; lãnh đạo đảng Tự hào Thái từ tháng 11/2012 đến nay. Ông là Hạ nghị sĩ từ tháng 5/2019 đến nay.

Ông đảm nhận các cương vị: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2023; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2025; Thủ tướng Vương quốc Thái Lan từ tháng 9/2025 đến tháng 12/2025.

Ông giữ chức Thủ tướng tạm quyền từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026.

Từ tháng 3/2026 đến nay, ông giữ chức Thủ tướng Vương quốc Thái Lan.

Nguồn: https://nhandan.vn/thu-tuong-thai-lan-anutin-charnvirakul-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-post967712.html