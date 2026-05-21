Tổ đại biểu số 3 HĐND phường Hạc Thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Chiều 21/5, tại nhà văn hóa phố Ngọc Trạo 6, Tổ đại biểu số 3 HĐND phường Hạc Thành gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Trần Thị Chuyên, Phó Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Đình Quý, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Ba Đình 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri 14 tổ dân phố trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu HĐND phường Hạc Thành với cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 3 HĐND phường Hạc Thành đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND phường khóa II; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của phường 5 tháng đầu năm, ước thực hiện những tháng cuối năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ I, HĐND phường khóa II.

Đại diện Tổ đại biểu số 3 HĐND phường báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của phường 5 tháng đầu năm, ước thực hiện những tháng cuối năm 2026.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các tổ dân phố đã kiến nghị đến các đại biểu HĐND phường một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như: Cần có giải pháp khắc phục tình trạng xe đậu đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường gây ùn tắc giao thông tại một số tuyến phố; sớm triển khai dự án làm cống rãnh, lát vỉa hè tuyến đường Cửa Tả và Minh Khai; quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo đối với các tuyến đường trong khu dân cư đã xuống cấp.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Sớm xử lý cống thoát nước đoạn đấu nối với đường 39m trước mùa mưa bão để giải quyết tình trạng ngập úng gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của Nhân dân; tiếp tục cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão; thu gọn hệ thống dây điện gây mất mỹ quan đô thị; quan tâm sửa chữa cột điện thường xuyên chập cháy để bảo đảm an toàn cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường trao đổi, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Cử tri các tổ dân phố cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ dân phố, tuyển sinh đầu cấp, xử lý các nhà văn hóa dôi dư...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND phường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri các tổ dân phố; đồng thời giải đáp và thông tin thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

