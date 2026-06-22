Đa dạng mô hình bảo vệ môi trường, hướng tới “tương lai xanh”

Thực hiện chủ trương XDNTM và thôn NTM kiểu mẫu sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đảng ủy xã Hà Trung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” trên địa bàn. Từ các mô hình được triển khai đã lan tỏa ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân trong việc hình thành nếp sống văn minh, chủ động bảo vệ môi trường, hướng tới “tương lai xanh”.

Mô hình “Tuyến đường xanh”, “Tuyến đường hoa” tại thôn Đông Ninh, xã Hà Trung do hội viên phụ nữ chung tay xây dựng.

Xã Hà Trung được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Đông, Hà Ngọc, Yến Sơn, thị trấn Hà Trung và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hà Bình, huyện Hà Trung cũ. Sau sắp xếp, xã có quy mô dân số là 30.151 người, sinh sống trên địa bàn 32 thôn. Diện tích rộng, mật độ dân cư lớn đặt ra bài toán hóc búa cho công tác quản lý chất thải và duy trì môi trường sống. Nhận diện rõ thách thức này, đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị triển khai đồng bộ mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại 32 thôn. Mục tiêu cốt lõi không chỉ là làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng khang trang, hiện đại và xanh hóa, mà quan trọng hơn là nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường sống.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy xã Hà Trung, đầu năm 2026, hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí “xanh” góp phần thực hiện mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” ở các thôn, với những chỉ tiêu được định lượng cụ thể. Mục tiêu là 32/32 chi hội phụ nữ thôn đăng ký và thực hiện trồng mới hoặc chăm sóc, duy trì ít nhất 1 mô hình “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường xanh” hoặc “Tuyến đường cây xanh do phụ nữ tự quản”. Đồng thời, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 70 đến 80% hộ gia đình hội viên có cây xanh, cây hoa hoặc hàng rào xanh; 100% chi hội duy trì “Ngày Chủ nhật xanh” hoặc hoạt động tổng dọn vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng; mỗi chi hội xây dựng từ 2 hộ gia đình hội viên trở lên đạt tiêu chí “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Nhà sạch - vườn mẫu” hoặc “Nhà sạch - khuôn viên đẹp”.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng môi trường sống xanh và hướng tới mục tiêu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, Chi hội phụ nữ thôn Nhân Lý đã vận động hội viên và Nhân dân chung tay triển khai mô hình “Tuyến đường xanh”. Hơn 800 cây giống chè mạn do hội viên phụ nữ đóng góp đã được trồng, phủ xanh tuyến đường dài gần 200m. Chị Nguyễn Thị Hương, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nhân Lý, chia sẻ: “Hàng chè mạn khi được cắt tỉa vuông vắn sẽ tạo nên những bức tường xanh rất đẹp mắt, thay thế dần bức tường rào bê tông thô cứng. Cùng với việc chăm sóc “Tuyến đường xanh”, chúng tôi còn duy trì “Ngày Chủ nhật xanh”. Hàng tuần, chi hội huy động hội viên, đông đảo Nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường và phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước trên địa bàn thôn. Đặc biệt, chi hội khuyến khích hội viên và hướng dẫn Nhân dân thực hiện phân loại rác thải tại gia đình, từng bước giảm thiểu rác thải nhựa, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư”.

Điểm nhấn trong cách làm của Hội LHPN xã Hà Trung là việc lồng ghép các mô hình môi trường với công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế hộ gia đình. Hiện nay, mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu, nhằm gây quỹ ủng hộ phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã được nhân rộng và vận hành hiệu quả tại các thôn Nhân Lý, Kim Tiên và thôn 4. Phế liệu qua phân loại không còn là gánh nặng cho bãi tập kết rác thải, mà trở thành nguồn lực nhân văn, sưởi ấm những mảnh đời yếu thế. Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng cuộc sống bên trong mỗi nếp nhà cũng được Hội LHPN xã chú trọng triển khai, thông qua việc gắn 45 biển công nhận “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Nhà sạch - vườn mẫu” cho các hộ gia đình hội viên tại 20/32 thôn; nâng tổng số biển được gắn lên hơn 100 biển “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Nhà sạch - vườn mẫu”. Những mô hình trực quan ấy đã thúc đẩy tư duy phát triển kinh tế vườn hộ trong cộng đồng dân cư, gắn liền với thẩm mỹ sinh thái.

Bà Vũ Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Hà Trung, cho biết: Để các tiêu chí “xanh” đi vào chiều sâu, hội LHPN xã luôn kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền đến hội viên, các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh ở thôn, xóm. Khi người dân thấy được lợi ích của việc tạo dựng một không gian sống “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, họ sẽ tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ngay tại khu dân cư”. Sự đồng lòng đó đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, hội LHPN xã đã gắn biển các mô hình “Tuyến đường xanh”, “Tuyến đường hoa” tại thôn Đông Ninh, Xuân Sơn và thôn 2, với chiều dài gần 1,5km. Đồng thời, mỗi chi hội phụ nữ đang tự quản từ 1 đến 2 mô hình “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường xanh”.

Khi các mô hình bảo vệ môi trường sống được thực hiện đa dạng hóa và thực chất, mục tiêu xây dựng xã Hà Trung trở thành địa phương có môi trường sống “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, hướng tới “tương lai xanh” sẽ không còn xa.

Bài và ảnh: Hòa Bình