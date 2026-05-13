Đã có 32 địa phương hoàn thành sắp xếp, kiện toàn trung tâm khuyến nông cấp tỉnh

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 12/5 cho biết cả nước hiện có 32/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn trung tâm khuyến nông cấp tỉnh theo Thông tư số 60/2025/TT-BNNMT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã.

Các tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc bố trí, sắp xếp đưa lực lượng cán bộ khuyến nông cấp tỉnh, cấp huyện về xã. Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Hiện còn 2 tỉnh đang sắp xếp là Vĩnh Long và Đồng Nai.

Tổng số cán bộ khuyến nông cấp tỉnh trên cả nước tới thời điểm hiện nay khoảng 2.800 người (giảm khoảng 20% so với trước khi sắp xếp).

Ở cấp xã, các tỉnh, thành phố đã xây dựng đề án điều chuyển chức năng, nhiệm vụ và viên chức khuyến nông tại các trung tâm, trạm khuyến nông khu vực về công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công cơ bản thiết yếu ở cấp xã để thực hiện nhiệm vụ khuyến nông.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, các địa phương đã hoàn thành việc bố trí, sắp xếp đưa lực lượng cán bộ khuyến nông cấp tỉnh, huyện về xã. Tổng số cán bộ khuyến nông cấp xã khoảng 5.300 người (mỗi xã có từ 1-3 cán bộ).

Đối với lực lượng cộng tác viên khuyến nông (khuyến nông cộng đồng), trong giai đoạn 2022-2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai Đề án thí điểm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng theo Quyết định số 1094/QĐ-BNN-KN tại 13 tỉnh thuộc 5 vùng nguyên liệu chủ lực.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, các xã xây dựng nông thôn mới thành lập tổ khuyến nông cộng đồng để hoạt động theo tiêu chí 13.5: “Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả.” Kết quả, cả nước đã thành lập 5.187 tổ khuyến nông cộng đồng với tổng số 47.493 thành viên.

Các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả trong chuyển giao kỹ thuật, liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã, chuyển đổi số, góp phần đổi mới phương thức khuyến nông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy xã hội hóa.

Triển khai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Thông tư số 60 trên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 9583/BNNMT-KN ngày 25/11/2025 hướng dẫn các tỉnh, thành phố tổ chức lại các tổ khuyến nông cộng đồng.

Tuy nhiên, theo cơ quan quản lý, tiến độ triển khai thực hiện còn chậm do nhiều thành viên thay đổi vị trí công việc, cần có thời gian củng cố lại.

Trong bối cảnh tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đề nghị Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và hệ thống khuyến nông cả nước cần tiếp tục đổi mới tư duy và cách tiếp cận trong hoạt động khuyến nông; kiện toàn lực lượng cán bộ khuyến nông cơ sở, cộng đồng; hướng dẫn nông dân sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản./.

Theo TTXVN