Đã cấp điện lại cho toàn bộ khách hàng ở khu vực không bị ngập nước, chia cắt

Thông tin từ Công ty Điện lực Thanh Hóa, đến 8h sáng nay (28/8), Công ty đã cấp điện lại cho toàn bộ khách hàng ở khu vực không bị ngập nước, chia cắt do sạt lở đất, lũ ống, nước dâng do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa huy động lực lượng xử lý sự cố ngay trong đêm 25/8.

Hiện còn một số khách hàng có nhà ở ngoài đê sông Mã, sông Bưởi, sông Chu, sông Cầu Chày, sông Yên... đang bị ngập vì nước sông dâng cao; một số khách hàng nằm trong vùng bị chia cắt do sạt lở đất, lũ ống, một phần đường dây nằm sát khu vực nước suối chảy xiết phải chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn.

Đến 8h sáng 28/8, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã cấp điện lại cho toàn bộ khách hàng ở khu vực không bị ngập nước, chia cắt.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh đã lập đỉnh và đang đi xuống dưới mức báo động I. Đối với khách hàng có nhà ngoài đê bị ngập lụt, Công ty Điện lực Thanh Hóa bố trí sẵn nhân lực túc trực, nước rút đến đâu sẽ thực hiện kiểm tra, xử lý đóng điện cho khách hàng đến đó. Đối với các khu vực bị chia cắt, dự kiến chiều nay sẽ cấp lại điện.Còn 2 khu vực khác, Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, nhân lực để khắc phục khi đường thông. Dự kiến trong ngày 29/8 sẽ khôi phục cấp điện lại cho toàn bộ khách hàng ở vùng ngập lụt, chia cắt.

Nguyễn Lương