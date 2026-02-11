Cựu chiến binh làm giàu từ gạch không nung

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Học ở thôn Minh Lai, xã Minh Sơn đã nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

CCB Phạm Văn Học giới thiệu mô hình gạch không nung của mình.

Năm 1991 chàng trai dân tộc Mường Phạm Văn Học lên đường nhập ngũ. Năm 1993 phục viên trở về địa phương và năm 1994 ông học nghề lái xe rồi vào miền Nam tìm kiếm việc làm. Đến năm 1999, ông trở về quê sinh sống và xây dựng gia đình. Dù bươn chải khắp nơi nhưng gia đình ông vẫn trong tình cảnh “thiếu trước, hụt sau”. Qua phương tiện thông tin đại chúng và tìm hiểu thực tế tại địa phương, ông nhận thấy sản xuất gạch vốn đầu tư ít, đầu ra thuận lợi và mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên năm 2008 ông đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, mua sắm máy móc thiết bị để bắt đầu khởi nghiệp.

Thời gian đầu khởi nghiệp, ông đối mặt với muôn vàn khó khăn, bởi quy trình sản xuất thủ công khiến sản lượng thấp, chất lượng chưa đồng đều và thị trường đầu ra còn hạn chế. Quyết tâm xoay chuyển tình thế, ông tích cực học tập kinh nghiệm từ các cơ sở gạch không nung ở nhiều địa phương; mua thêm máy móc hiện đại. Nhờ đó, sản phẩm gạch không nung của gia đình ông nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, trở thành nguồn cung chính cho các công trình tại địa phương và nhiều gia đình ở ngoài xã Minh Sơn. Để mở rộng quy mô sản xuất, ông tiếp tục vay vốn ngân hàng, mua thêm máy móc và xe tải vận chuyển gạch cung cấp cho thị trường. Hiện nay, mỗi tháng xưởng sản xuất của gia đình ông cung cấp cho thị trường khoảng 15 vạn viên gạch. Việc phát triển mô hình gạch không nung đã mang lại lợi nhuận cho gia đình ông hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương với mức thu nhập hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ nhạy bén trong phát triển kinh tế, ông Học cùng gia đình còn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân tại địa phương. Đặc biệt, trong 5 năm qua, gia đình ông đã tích cực ủng hộ kinh phí cho nhiều hoạt động của thôn, của xã; giúp đỡ các gia đình CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, còn hỗ trợ máy xúc, vật tư và để tu sửa hạ tầng, làm đường giao thông của thôn, của xã với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Ông Phạm Văn Học cho biết: "Việc làm giàu chính đáng là nhiệm vụ quan trọng để người lính Cụ Hồ khẳng định bản lĩnh. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế cải thiện đời sống của gia đình; giáo dục các con về tinh thần say mê lao động, không ngừng tu dưỡng bản thân để trở thành công dân có ích cho xã hội. Tôi cũng tích cực tham gia các phong trào của thôn, của xã; sẵn sàng sẻ chia kinh nghiệm phát triển kinh tế; tạo việc làm cho lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sắp tới, tôi dự định mở rộng sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động địa phương".

Chủ tịch Hội CCB xã Minh Sơn Trương Văn Hùng, cho biết: “Bằng ý chí và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, CCB Phạm Văn Học đã trở thành điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần vượt khó cho hội viên CCB và Nhân dân địa phương”.

CCB Phạm Văn Học đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách dân tộc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển toàn diện và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bài và ảnh: Xuân Anh