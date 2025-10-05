Cuộc họp Ủy ban Biên giới Thái Lan-Campuchia có thể lùi sang giữa tháng 10 do bất đồng về giải trừ quân bị và xử lý bom mìn

Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, Trung tướng Weerayut Raksilp vừa cho biết, cuộc họp của Ủy ban Biên giới Khu vực Thái Lan – Campuchia (RBC) có thể bị hoãn đến giữa tháng 10 này, do Phnom Penh vẫn chưa phản hồi các đề xuất của Bangkok Thái Lan liên quan đến các biện pháp giải trừ quân bị và rà phá bom mìn tại khu vực biên giới từng xảy ra xung đột.

Trung tướng Boonsin Padklang (bên phải), Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan, ký một văn kiện cùng Đại tướng Peou Heng, Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia, tại cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực tổ chức ở tỉnh Si Sa Ket ngày 27/8/2025. Ảnh: Bangkokpost

Theo ông Weerayut, phía Thái Lan đã đệ trình một số đề xuất ban đầu, bao gồm cả kế hoạch rút lực lượng vũ trang và rà phá bom mìn tại những khu vực từng xảy ra đối đầu giữa binh sĩ hai nước. Tuy nhiên, các đề xuất này mới chỉ ở mức sơ bộ và phía Campuchia vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Ông cho biết: “Chúng tôi vẫn đang chờ xác nhận từ phía Campuchia, vì vậy cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực Thái Lan – Campuchia có thể phải điều chỉnh lại lịch trình”.

Mặc dù Campuchia chưa chính thức trình bày đề xuất của mình, song ông Weerayut cho biết, Thái Lan đã chuẩn bị sẵn lập trường dựa trên kết quả cuộc họp Ủy ban Biên giới Toàn diện (GBC) vừa qua, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện thực hóa các thỏa thuận trên thực địa, đặc biệt trong lĩnh vực giải trừ quân bị và rà phá bom mìn.

Trả lời câu hỏi về tiến độ rà phá mìn, ông Weerayut cho biết, Thái Lan cần xác định lại cụ thể các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là những vùng được cho là vẫn còn mìn mới được chôn trong các cuộc đụng độ trước đây. Điều này đòi hỏi phải điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch rà phá hiện có, vì ở nhiều nơi, mìn mới đã được đặt chồng lên những khu vực từng được lập bản đồ trước đó. Ông lưu ý rằng các khu vực nghi có mìn mới trải dài từ Chong Bok thuộc tỉnh Ubon Ratchathani đến đền Ta Muen ở tỉnh Surin, bao phủ khoảng 363 km đường biên giới còn tranh chấp.

Biển cảnh báo được binh sĩ Thái Lan lắp đặt dọc khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia, gần Chong Chub Ta Mok, nơi phát hiện có mìn. (Ảnh: Reuters/Chalinee Thirasupa)

Một số lo ngại cũng được nêu ra về khu vực đền Khana thuộc huyện Kap Choeng, tỉnh Surin, do e ngại khu vực này có thể bị Campuchia chiếm giữ. Tuy nhiên, ông Weerayut trấn an dư luận, cho biết khu vực này hiện được xác định là vùng khảo sát chung phục vụ công tác phân định ranh giới, và binh sĩ hai nước vẫn đang đóng quân ở vị trí của mình. Trung tướng Weerayut nhấn mạnh Quân khu 2 kỳ vọng rằng mọi thỏa thuận rút quân trong tương lai sẽ được xác lập với mốc thời gian và quy trình rõ ràng, nhằm biến các cuộc thảo luận kỹ thuật thành hành động thực tế trên hiện trường.

Ngọc Liên (The Nation)