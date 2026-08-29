Cuộc đua kế nhiệm tổng thống Pháp Macron nóng lên, 7 ứng viên tranh luận về kinh tế

Bảy ứng viên hàng đầu trong cuộc đua Tổng thống Pháp năm 2027 đã có cuộc tranh luận đầu tiên về kinh tế trước giới doanh nghiệp, trong bối cảnh nợ công, thâm hụt ngân sách và sức cạnh tranh của nền kinh tế đang trở thành những vấn đề trọng tâm của cuộc bầu cử.

Bảy ứng viên hàng đầu trong cuộc đua Tổng thống Pháp năm 2027. Ảnh: Diverto.

Cuộc tranh luận diễn ra ngày 27/8 tại sân vận động Roland-Garros ở Paris, trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Phong trào Doanh nghiệp Pháp (MEDEF). Bảy ứng viên gồm lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen, lãnh đạo cánh tả Jean-Luc Mélenchon, cựu Thủ tướng Édouard Philippe, cựu Thủ tướng Gabriel Attal, lãnh đạo đảng Cộng hòa Bruno Retailleau, ứng viên trung tả Raphaël Glucksmann và lãnh đạo đảng Xanh Marine Tondelier.

Cuộc tranh luận kéo dài hơn 3 giờ, tập trung vào những vấn đề đang gây sức ép lớn đối với nền kinh tế Pháp như nợ công, thâm hụt ngân sách, thuế, lương hưu, chi tiêu công và chi phí lao động.

Lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen đặc biệt tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của giới doanh nghiệp. Bà cam kết đưa tài chính công trở lại quỹ đạo, cho rằng chính phủ cần cắt giảm mạnh chi tiêu và nhấn mạnh sẽ trả nợ thay vì xóa một phần nợ công. Bà cho biết sẽ công bố chi tiết chương trình kinh tế trong những tuần tới.

Trong khi đó, lãnh đạo cánh tả Jean-Luc Mélenchon đề xuất xóa một phần nợ của Pháp và bãi bỏ các khoản trợ cấp cho doanh nghiệp. Ông cũng đưa ra lập trường cứng rắn với Liên minh châu Âu, tuyên bố sẽ không tuân theo những quy định của EU mà ông cho là đi ngược lợi ích của người Pháp.

Cựu Thủ tướng Édouard Philippe phản đối cách tiếp cận của ông Mélenchon và cho rằng người Pháp có thể phải làm việc lâu hơn để giúp khôi phục cân đối tài chính công. Trong khi đó, ứng viên trung tả Raphaël Glucksmann chỉ trích kế hoạch hạn chế nhập cư của bà Le Pen, cho rằng giảm nhập cư không thể giải quyết vấn đề tài chính của nước Pháp.

Các ứng cử viên tổng thống Pháp đã tham gia một cuộc tranh luận do Bộ Quốc phòng và Phát triển Kinh tế (MEDEF) tổ chức vào ngày 27 tháng 8. Ảnh: Euronews.

Ngay trước cuộc tranh luận, Le Monde dẫn khảo sát của MEDEF cho thấy 82% trong 65.872 lãnh đạo doanh nghiệp được hỏi bi quan về tác động của chính sách kinh tế của tổng thống tiếp theo, chỉ 17% lạc quan. Quan trọng hơn, tăng trưởng của Pháp vừa được điều chỉnh về 0% trong quý II/2026, sau khi giảm 0,2% trong quý I; lạm phát tháng 8 tăng lên 2,7%. Điều này khiến câu chuyện kinh tế không phải vấn đề “xa vời” mà liên quan trực tiếp đến đời sống và triển vọng của người dân.

Trong các cuộc thăm dò hiện nay, Bà Marine Le Pen đang dẫn đầu ở nhiều kịch bản vòng một, trong khi ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon và Édouard Philippe được xem là những đối thủ có khả năng cạnh tranh vị trí vào vòng hai. Tuy nhiên, với hơn 7 tháng nữa mới diễn ra bầu cử, cục diện vẫn có thể thay đổi đáng kể.

Nhật Lệ

Nguồn: Lemonde, TF1info, Euronews.