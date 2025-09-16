Cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027

Bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027, thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Đây là một trong các nhiệm vụ được Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Nghị quyết số 281/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết 281 nhằm thống nhất chương trình hành động, xác định nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, cơ quan và địa phương để hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết 71 đặt ra.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân các địa phương tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ 8 nhiệm vụ tương ứng với 8 nhiệm vụ đã được Nghị quyết 71 đặt ra.

Bên cạnh việc đảm bảo cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc ngay từ năm học tới, Chính phủ cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông; tiếp tục đổi mới giáo dục; thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan; từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; xây dựng chính sách đặc thù để thu hút học sinh giỏi theo học ngành sư phạm...

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thiện các dự án luật liên quan; xây dựng các văn bản quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, tiền lương, phụ cấp, chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho nhà giáo; bổ sung quy định giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở, chính sách về học phí, chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho giáo dục; chính sách cho học sinh trường nội trú tại các xã biên giới; hướng nghiệp và phân luồng...

Chính phủ giao Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định hỗ trợ tài chính, tín dụng ưu đãi cho người học và cơ sở giáo dục; quy định về miễn, giảm tiền thuê đất cho cơ sở giáo dục, tiền thuế cho cơ sở giáo dục ngoài công lập không vì lợi nhuận; phân bổ chi ngân sách cho giáo dục; cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến giáo dục; xây dựng và ban hành quy định về quỹ tài trợ cho các cơ sở giáo dục huy động vốn cộng đồng; bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học và chính sách ưu đãi cho nhà giáo, cho người học...

Trong nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động để đột phá phát triển giáo dục, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đưa phát triển giáo dục đào tạo thành một trọng tâm trong chiến lược, quy hoạch, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển và ưu tiên bố trí nguồn lực.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, điều chỉnh các quy hoạch để ưu tiên quỹ đất sạch cho giáo dục, ưu tiên bố trí trụ sở dôi dư sau sắp xếp./.

Theo TTXVN