Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Bộ quốc phòng ký thỏa thuận triển khai hệ thống laser chống UAV

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Bộ quốc phòng đã ký một thỏa thuận cho phép triển khai hệ thống laser năng lượng cao, nhằm đối phó máy bay không người lái tại khu vực biên giới phía nam giáp Mexico, trong bối cảnh các vụ xâm nhập bằng UAV được cho là gia tăng đáng kể.

Hệ thống laser chống thiết bị bay không người lái (drone) Locust tại Albuquerque, bang New Mexico. Ảnh: The New York Times

Theo thông tin từ phía các cơ quan liên bang Mỹ, thỏa thuận được đưa ra sau khi FAA tiến hành thử nghiệm tại bang New Mexico đối với hệ thống laser do quân đội Mỹ và Bộ An ninh Nội địa sử dụng, và kết luận rằng các biện pháp an toàn đã được áp dụng đầy đủ, không gây rủi ro đáng kể đối với các chuyến bay dân dụng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Bộ Quốc phòng cho biết, hệ thống sẽ được triển khai trong khuôn khổ các biện pháp tăng cường kiểm soát không phận dọc biên giới, nơi ghi nhận hàng nghìn lượt máy bay không người lái bị nghi xâm nhập mỗi tháng, chủ yếu liên quan đến hoạt động trinh sát hoặc vận chuyển hàng lậu của các nhóm tội phạm xuyên biên giới.

Tuy nhiên, quyết định triển khai hệ thống laser cũng làm dấy lên tranh luận tại Mỹ liên quan đến mức độ an toàn của công nghệ mới này trong không phận dân sự. Trước đó, đã xảy ra một số sự cố liên quan đến việc sử dụng hệ thống chống UAV, bao gồm việc vô tình bắn nhầm máy bay không người lái của cơ quan liên bang và khiến một số sân bay phải tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn.

Mỹ tăng cường an ninh biên giới với Mexico. Ảnh: The New York Times.

Trong tuyên bố chính thức, FAA khẳng định quyết định lần này được đưa ra sau “đánh giá an toàn dựa trên dữ liệu thực tế”, cho rằng hệ thống không làm gia tăng rủi ro đối với hành khách hàng không, trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh đây là giải pháp công nghệ quan trọng nhằm đối phó các mối đe dọa ngày càng phức tạp tại khu vực biên giới.

Trong khi đó các nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi tăng cường giám sát việc triển khai, nhấn mạnh cần đảm bảo cân bằng giữa an ninh biên giới và an toàn hàng không dân dụng, đặc biệt trong bối cảnh các hệ thống vũ khí năng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Vân Bình

Nguồn: The New York Times.