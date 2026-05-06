Cuba cảnh báo nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự, cáo buộc Washington tiến hành “chiến tranh kinh tế”

Cuba đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ Mỹ có thể tiến hành hành động quân sự, đồng thời cáo buộc Washington đang gia tăng sức ép thông qua một “cuộc chiến kinh tế” kéo dài nhiều thập kỷ.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla. Ảnh: TRT World

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho rằng các biện pháp như bao vây kinh tế, hạn chế năng lượng và các biện pháp cưỡng chế ngoài lãnh thổ đều vi phạm luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực nhằm vào Cuba là không thể chấp nhận, đồng thời cho rằng các sức ép hiện nay đang khiến tình hình kinh tế – năng lượng của nước này thêm trầm trọng.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 bác bỏ cáo buộc Washington áp đặt “phong tỏa dầu mỏ” đối với Cuba. Ông cho rằng tình trạng thiếu nhiên liệu chủ yếu xuất phát từ việc nguồn cung từ Venezuela suy giảm trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng cao, đồng thời nhận định mô hình kinh tế của Cuba thiếu hiệu quả và khó tự điều chỉnh.

Tuy nhiên, phía Havana và một số ý kiến quốc tế cho rằng, các lệnh trừng phạt và sức ép kinh tế từ Mỹ đã làm gián đoạn nguồn cung thay thế, góp phần khiến Cuba rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Người dân chờ đợi phương tiện giao thông khi Cuba chuẩn bị đối phó với tình trạng khan hiếm nhiên liệu sau khi Mỹ siết chặt lệnh phong tỏa nguồn cung dầu, Havana, Cuba, ngày 6 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Reuters

Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt mở rộng của Mỹ là “bất hợp pháp”, kêu gọi Washington chấm dứt cấm vận và các hành động gây áp lực đối với Cuba.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Cuba tiếp tục leo thang, đặc biệt sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm gia tăng sức ép lên Havana.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, TRT World