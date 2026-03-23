Cuba bắt đầu khôi phục điện sau sự cố sập lưới điện toàn quốc

Cuba đang từng bước khôi phục hệ thống điện sau sự cố sập lưới điện trên toàn quốc, khiến hàng triệu người dân rơi vào tình trạng mất điện kéo dài. Đây là lần thứ ba trong tháng 3 nước này ghi nhận sự cố tương tự, phản ánh những khó khăn nghiêm trọng của hệ thống năng lượng.

Theo Liên đoàn Điện lực Cuba, hệ thống điện đã được kết nối lại trên hầu hết cả nước cùng ngày, từ Pinar del Rio (miền Tây) đến Santiago de Cuba (miền Đông). Chỉ còn 2 tỉnh chưa được kết nối. Theo đó, khoảng 72.000 khách hàng tại thủ đô Havana đaz được cung cấp điện trở lại, bao gồm một số bệnh viện. Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với dân số khoảng 2 triệu người tại thành phố.

Chính quyền đã triển khai các hệ thống điện cục bộ tại một số khu vực như Matanzas và Holguín nhằm ưu tiên cung cấp điện cho các cơ sở thiết yếu. Một số người dân cho biết điện đã được khôi phục tạm thời trong đêm hoặc rạng sáng.

Sự cố lần này được cho là bắt nguồn từ việc ngừng hoạt động đột ngột của một tổ máy phát điện tại nhà máy nhiệt điện Nuevitas, thuộc tỉnh Camagüey. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được công bố chi tiết.

Cuba hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, xuất phát từ hệ thống điện lưới xuống cấp và tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài. Chính phủ cho biết trong ba tháng qua, nước này hầu như không nhận được nguồn cung dầu từ nước ngoài. Các yếu tố bên ngoài, bao gồm các biện pháp trừng phạt của Mỹ, cũng được cho là có tác động đến nguồn cung năng lượng.

Tình trạng mất điện thường xuyên đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, từ sinh hoạt hàng ngày đến hoạt động sản xuất. Nhiều hộ gia đình gặp khó khăn trong việc bảo quản thực phẩm, tiếp cận nước sạch và duy trì các thiết bị điện thiết yếu.

Giới chức Cuba thừa nhận tình hình năng lượng hiện tại là rất nghiêm trọng, trong khi các nỗ lực khôi phục và ổn định hệ thống điện vẫn đang được triển khai.

Lê Hà.

Nguồn: AP