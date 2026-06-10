Cử tri xã Hoằng Hóa kiến nghị quy hoạch đô thị và một số chế độ, chính sách đặc thù

Chiều 10/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 19 gồm các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hóa và đại biểu Hoàng Thị Lan Phương, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Hoằng Hóa trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 19 tiếp xúc cử tri.

Các đại biểu và cử tri xã Hoằng Hoá tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 5 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến các kỳ họp trước.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri đơn vị bầu cử số 19 đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch đô thị Hoằng Hóa để UBND xã có cơ sở thực hiện lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết 1/500 khu công nghiệp Phúc Đạt, làm cơ sở thu hút, kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp. Đồng thời cho phép các xã trên địa bàn khu vực Hoằng Hóa được thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng...

Cử tri xã Hoằng Hoá kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri đề nghị tăng công chức, tách phòng chuyên môn thuộc UBND xã; quan tâm chế độ công tác phí đối với đội ngũ công chức xã; bổ sung chức danh cán bộ thuộc Ủy ban MTTQ cấp xã; quy định chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp thôn; nâng mức phụ cấp đối với chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn.

Quang cảnh hội nghị.

Cử tri đề nghị các ngành chức năng sớm có phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và quy định mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với hoạt động này. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng và tổ chức tín dụng tăng cường hỗ trợ người dân mở tài khoản, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử; nghiên cứu cơ chế chi trả linh hoạt đối với các đối tượng đặc thù, bảo đảm việc thực hiện các chế độ, chính sách kịp thời, thuận lợi và đúng đối tượng.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Hoằng Hoá . Đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Những kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp để trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thanh Huê