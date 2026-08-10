Tổng đội N4212 - P37 kỷ niệm 50 năm thành lập

Sáng 10/8, Đơn vị truyền thống N4212-P37 (Thanh niên xung phong tỉnh) đã tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập.

Lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh trao bức trướng cho Ban liên lạc Tổng đội N4212 - P37.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường xây dựng, hoạt động và những đóng góp tích cực của lực lượng cựu thanh niên xung phong trong giai đoạn hiện nay.

Tổng đội N4212-P37 được thành lập theo chủ trương của tỉnh Thanh Hóa sau ngày đất nước thống nhất, thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh.

Với khoảng 3.900 cán bộ, đội viên, gồm 11 đại đội từ C2 đến C12, các đội viên đã thực hiện nhiều công trình trọng điểm như: mở đường Hồi Xuân - Tén Tằn, xây dựng tuyến Nam Động - Lốc Toong, làm thủy lợi, trồng luồng, phát triển kinh tế miền núi và nhiều nhiệm vụ khó khăn khác.

Năm 1977, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và gần 2.900 đội viên ra quân. Năm 1978, lực lượng tiếp tục được bổ sung để tham gia xây dựng kinh tế.

Cuối năm 2021, Ban Liên lạc truyền thống Tổng đội N4212 được thành lập, trở thành nơi kết nối các cựu TNXP, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống hội viên và thực hiện nghĩa tình đồng đội.

Cán bộ, hội viên cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu TNXP.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát huy truyền thống của đơn vị, các cựu TNXP Tổng đội N4212-P37 tiếp tục thực hiện phương châm “Mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi người là một tấm gương sáng”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội; xây dựng gia đình văn hóa; làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử giúp chính quyền giải quyết chế độ, chính sách hội viên.

Nhân dịp này Hội Cựu TNXP tỉnh đã tặng bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống Thanh niên xung phong Thanh Hóa Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân - làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội” cho Tổng đội N4212 - P37.

Nhiều tập thể, cá nhân được trao Huy hiệu làm theo lời Bác và Giấy khen.

Lê Hà