Thanh Hóa đề xuất thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử trên VNeID

Chiều 10/8, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), Bộ Công an tổ chức hội nghị nghiên cứu, trao đổi về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử trên VNeID.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ NN&MT, Bộ Công an và các sở, ngành có liên quan của tỉnh.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị.

Theo Sở NN&MT, việc chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bản giấy sang điện tử là yêu cầu phù hợp với tiến trình chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Thanh Hóa đang đẩy mạnh số hóa hồ sơ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin quốc gia.

Đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an dự hội nghị.

Từ ngày 1/1/2025 đến 30/6/2026, tỉnh đã mua 348.000 phôi giấy chứng nhận, trong đó gần 29.000 phôi cấp cho các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và hơn 49.000 phôi cấp cho UBND cấp xã.

Nhiều khâu giải quyết thủ tục đất đai đã được thực hiện trên môi trường điện tử, song ở khâu cuối vẫn phải in, ký, đóng dấu và trả kết quả bằng bản giấy, khiến quá trình số hóa chưa khép kín. Việc xác minh thông tin đất đai cũng còn phụ thuộc vào hồ sơ giấy hoặc yêu cầu cơ quan đăng ký xác nhận. Do đó, cần phải lấy dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác làm nền tảng xác thực thông tin.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh dự hội nghị.

Theo đề xuất của tỉnh Thanh Hóa, giấy chứng nhận điện tử cần được xây dựng trên cơ sở dữ liệu đất đai gốc, có cơ chế xác thực, phân quyền khai thác, bảo đảm thông tin chính xác về tình trạng pháp lý của thửa đất. Việc kết nối VNeID và các hệ thống liên quan phải bảo đảm an toàn, thống nhất trên toàn quốc.

Đại diện Cục quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn của Bộ NN&MT, Bộ Công an, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã tập trung trao đổi về cơ sở pháp lý, quy trình nghiệp vụ, phương thức xác thực, quản lý và khai thác dữ liệu khi triển khai giấy chứng nhận điện tử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh, nghiên cứu triển khai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử trên VNeID là hướng đi phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và thực tiễn quản lý đất đai hiện nay.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&MT cùng các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN&MT, Bộ Công an để tổ chức triển khai hiệu quả. Trước mắt, lựa chọn 3 địa phương thực hiện thí điểm, qua đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình. Đồng thời, Sở NN&MT xây dựng kế hoạch triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị Bộ NN&MT, Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, cơ sở pháp lý, dữ liệu và phương thức xác thực, bảo đảm đồng bộ giữa pháp lý, nghiệp vụ, dữ liệu, công nghệ và an toàn thông tin.

Đồng thời, xem xét lựa chọn Thanh Hóa là địa phương thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử trên VNeID, làm cơ sở đánh giá, hoàn thiện và tiến tới triển khai thống nhất việc cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử trên VNeID ở phạm vi cả nước.

Lê Hợi