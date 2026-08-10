Đánh giá tiến độ xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức 2

Chiều 10/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai Đề án số 01-ĐA/TU ngày 23/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Chính trị tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua Trường Chính trị tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của đề án, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ giảng viên; hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan được thực hiện chặt chẽ, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đối chiếu với 6 tiêu chí, 59 chỉ tiêu của trường chính trị chuẩn mức 2 theo Quy định số 396-QĐ/TW ngày 06/01/2026 của Ban Bí thư, Trường Chính trị tỉnh còn 15/59 chỉ tiêu chưa hoàn thành, trong đó 1/6 tiêu chí chưa đạt.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại. Trong đó, tập trung vào việc ban hành danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực cán bộ, viên chức; bố trí nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Trường Chính trị tỉnh cùng các ban, sở, ngành trong quá trình triển khai Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và nhà trường tiếp tục bám sát lộ trình, kế hoạch đã đề ra, rà soát từng tiêu chí, từng nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành các nội dung theo đúng tiến độ.

Theo đó, Trường Chính trị tỉnh cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, trong đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Trên cơ sở đó, các khoa, phòng xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã được giao. Tập trung hoàn thành dứt điểm các tiêu chí còn lại, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo đúng lộ trình.

Các đại biểu dự tại buổi làm việc.

Cùng với đó, nhà trường phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm song hành cùng đào tạo. Các đề tài nghiên cứu phải thiết thực, có giá trị ứng dụng cao, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý Trường Chính trị tỉnh cần thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên có điều kiện thâm nhập thực tiễn cơ sở nhằm bổ sung kiến thức, kinh nghiệm phát triển lý luận. Tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết, tận tụy, có phong cách giáo dục chuẩn mực.

Mỗi cán bộ, giảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị; nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quốc Hương