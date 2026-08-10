Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường

Tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chiều 10/8, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành NN&MT tạo chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực trọng yếu được giao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở NN&MT Lê Văn Tiến nhấn mạnh những kết quả đạt được trong 7 tháng năm 2026 trên các lĩnh vực ngành quản lý như sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường... Đồng thời, nêu bật một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Giám đốc Sở NN&MT cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm được ngành xác định thực hiện trong thời gian tới, cùng những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành trong giai đoạn mới.

Giám đốc Sở NN&MT Lê Văn Tiến báo cáo tình hình hoạt động của ngành tại buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ngành NN&MT đã đạt được trong 7 tháng năm 2026. Đặc biệt, trong lĩnh vực đất đai, Thanh Hóa đã số hóa, làm sạch dữ liệu gần 42% số thửa đất, xếp thứ 4 toàn quốc; là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm thành công việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và được tích hợp trên VNeID.

Kết quả này không chỉ giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, mà còn tạo nền tảng để cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, thực hiện đúng tinh thần của Đề án 06.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn của ngành liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất; công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn vật liệu xây dựng thông thường chưa đáp ứng nhu cầu; sự phối hợp giữa ngành NN&MT với một số cơ quan, đơn vị, địa phương và đơn vị tư vấn có lúc chưa chặt chẽ.

Lãnh đạo Sở NN&MT cùng các đại biểu dự buổi làm việc.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&MT tập trung cao nhất cho tăng trưởng nông, lâm nghiệp và thủy sản; rà soát, cân đối nguồn tăng trưởng đến từng sản phẩm, từng địa bàn; đẩy nhanh sản xuất vụ Mùa, chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ Đông năm 2026-2027.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, phát triển các dự án nông nghiệp quy mô lớn; chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ rừng và quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đối với lĩnh vực tài nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu ngành tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ xác định giá đất; rà soát, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm hoàn thành theo yêu cầu.

Đồng thời, phải chủ động bảo đảm nguồn khoáng sản, vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án, không để thiếu vật liệu trở thành “điểm nghẽn” đối với đầu tư công và tăng trưởng.

Trong lĩnh vực môi trường, phải bảo đảm chất thải được thu gom, xử lý kịp thời, không để phát sinh điểm nóng; đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt, kiên quyết xử lý và tham mưu xử lý đối với những nhà đầu tư không bảo đảm tiến độ, kế hoạch theo yêu cầu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Các nhiệm vụ phải được giao cụ thể, xác định rõ người phụ trách, tiến độ và sản phẩm; những dự án không có khả năng giải ngân phải chủ động điều chuyển vốn theo quy định.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị Sở NN&MT cùng các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trên tinh thần trách nhiệm, vì công việc chung, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm, không để những vướng mắc thuộc phạm vi phối hợp kéo dài.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập thể lãnh đạo Sở và từng cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc nhìn nhận, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế. Đồng thời, chủ động đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp có thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và được tích hợp trên VNeID.

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