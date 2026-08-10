Đề nghị đẩy mạnh phân quyền trong thi tuyển kiến trúc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường chiều 10/8 về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phân quyền trong thi tuyển kiến trúc; đồng thời làm rõ quy định về chứng chỉ và đăng ký hành nghề kiến trúc.

Đại biểu cũng đề nghị rà soát các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính được giữ lại trong dự thảo luật, bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá - Ảnh: Lâm Hiển

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, đại biểu Lê Thanh Hoàn cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 về thi tuyển kiến trúc chưa thực sự quán triệt tinh thần phân quyền, phân cấp triệt để, thực chất theo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm”.

Đại biểu đề nghị giao chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định công trình nào thực hiện thi tuyển, tuyển chọn kiến trúc trên cơ sở Quy chế quản lý kiến trúc do cấp tỉnh ban hành. Đây cũng là hướng phân quyền được thể hiện trong dự thảo Luật Phát triển đô thị, khi giao chính quyền thành phố quyết định việc thi tuyển hay không thi tuyển kiến trúc.

Về chứng chỉ hành nghề kiến trúc, đại biểu cho rằng một số quy định trong dự thảo còn thiếu logic, chưa rõ ràng. Trong khi Điều 21 chỉ yêu cầu chứng chỉ đối với người chủ trì, chủ nhiệm thiết kế ở hai lĩnh vực, Điều 25 lại đặt ra yêu cầu đối với kiến trúc sư hành nghề độc lập, có thể dẫn đến cách hiểu phải có chứng chỉ cho cả 7 lĩnh vực hành nghề.

Đại biểu đề nghị, nếu tiếp tục duy trì chứng chỉ hành nghề, cần quy định rõ chỉ yêu cầu chứng chỉ đối với người chủ trì, chủ nhiệm thiết kế hoặc kiến trúc sư hành nghề độc lập khi thực hiện hai lĩnh vực gồm: thiết kế kiến trúc công trình và thiết kế kiến trúc trong quy hoạch.

Cùng với đó, cần làm rõ cơ chế đăng ký hành nghề đối với các trường hợp không thuộc diện phải có chứng chỉ.

Theo đại biểu, pháp luật cần quy định rõ tiêu chuẩn, yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp; cá nhân đáp ứng đủ điều kiện sẽ đăng ký hành nghề tại cơ quan quản lý nhà nước và thông tin được cập nhật, công khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Toàn cảnh phiên thảo luận - Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu Lê Thanh Hoàn cũng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát việc tiếp tục duy trì các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kiến trúc.

Theo đại biểu, Nghị quyết số 66.18 của Chính phủ đã cắt giảm nhiều thủ tục liên quan đến cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc và nhiều điều kiện kinh doanh. Trong khi đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc đã tiếp tục giữ lại một số quy định của luật hiện hành.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, đồng thời báo cáo rõ với Quốc hội lý do giữ lại những nội dung đã được Chính phủ xác định cắt giảm, bảo đảm tính thống nhất trong thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và đẩy mạnh phân quyền.

Hữu Đại