Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Thọ Xuân

Sáng 10/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thọ Xuân tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2026. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chung vui với cán bộ, Nhân dân địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Thọ Xuân.

Các đại biểu dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu cùng cán bộ và Nhân dân xã Thọ Xuân đã ôn lại truyền thống Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn xã Thọ Xuân đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật; cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp, điểm nóng về an ninh trật tự.

Nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải như “Camera với an ninh trật tự”, “Xã không ma túy”, “Quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, “Cổng trường an toàn giao thông” được duy trì, phát huy hiệu quả.

Đại biểu dự ngày hội.

Nhờ đó, an ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, xã Thọ Xuân đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được đánh giá loại xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và Nhân dân xã Thọ Xuân đã đạt được trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng Công an và Nhân dân xã Thọ Xuân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã Thọ Xuân cần chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở; góp phần xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự.

Cùng với đó, cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo phương châm “dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện”, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia phong trào.

Phong trào cần tiếp tục hướng mạnh về thôn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; phát huy vai trò tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, góp phần xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự, qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong bảo đảm an ninh trật tự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tham quan các gian hàng trưng bày tại ngày hội.

Lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả phong trào; thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tăng cường gắn bó với Nhân dân, huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị mỗi người dân xã Thọ Xuân nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; chủ động phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội; vận động gia đình chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh, an toàn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự chung sức của Nhân dân, phong trào trên địa bàn xã Thọ Xuân sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào phong trào chung của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Thọ Xuân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại diện lãnh đạo xã Thọ Xuân trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Thọ Xuân; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Thọ Xuân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tổ chức các hoạt động Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2026; tặng quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Tại ngày hội, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân.

Lê Hợi