Cử tri các xã khu vực huyện Bá Thước cũ kiến nghị bổ sung công chức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới

Sáng 12/11, tại xã Bá Thước, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Phạm Khánh Huyền, chủ trang trại thôn Chun xã Thiết Ống đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã thuộc khu vực huyện Bá Thước cũ trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri tham dự hội nghị.

Trong không khí thẳng thắn, dân chủ, cử tri xã Bá Thước, Quý Lương, Văn Nho đề nghị cấp trên sớm bố trí, bổ sung cán bộ, công chức có trình độ, năng lực chuyên môn tại những vị trí còn thiếu ở cấp xã để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Đồng thời, sớm hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đưa viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập về thực hiện nhiệm vụ tại xã, bảo đảm hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả.

Cử tri xã Điền Quang đề xuất một số khó khăn trong việc lập quy hoạch chung cấp xã, việc thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, quản lý an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại biểu Phạm Khánh Huyền, chủ trang trại thôn Chun, xã Thiết Ống thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri xã Cổ Lũng đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng Trường Tiểu học Cổ Lũng (do trường đã xuống cấp, thường xuyên bị ngập khi có mưa bão); hỗ trợ kinh phí xây dựng tượng đài chiến thắng Đồn Cổ Lũng, Nhà Phủ Mường Khoòng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử truyền thống.

Nhiều cử tri các xã kiến nghị về việc hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của mưa bão; quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa, mở rộng một số tuyến giao thông kết nối qua địa bàn các xã; thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ sông Mã đoạn qua thôn Chòm Mốt...

Đại biểu Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh cảm ơn những ý kiến phát biểu thể hiện tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của cử tri, Nhân dân; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Việt Hương - Văn An