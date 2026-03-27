Cú sốc Trung Đông và bước ngoặt tái cấu trúc hệ thống năng lượng toàn cầu

Xung đột tại Trung Đông một lần nữa khẳng định tầm quan trọng chiến lược của năng lượng trong an ninh quốc gia và kinh tế toàn cầu. Cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ đẩy giá nhiên liệu hóa thạch lên mức cao, mà còn tạo cơ hội và áp lực để các quốc gia đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, hướng tới hệ thống năng lượng bền vững hơn.

Xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran đẩy giá nhiên liệu hóa thạch lên mức cao. (Ảnh: Global Look Press)

Từ “điểm nghẽn” địa chính trị đến khủng hoảng cấu trúc của hệ thống năng lượng hóa thạch

Cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông, với tâm điểm là Iran và khu vực Vịnh Ba Tư, không chỉ tạo ra một cú sốc nguồn cung ngắn hạn, mà còn phơi bày những điểm yếu mang tính cấu trúc của hệ thống năng lượng toàn cầu. Khi eo biển Hormuz - “yết hầu” vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thế giới - bị gián đoạn, toàn bộ chuỗi cung ứng năng lượng lập tức rơi vào trạng thái bất ổn. Điều này một lần nữa khẳng định, nền kinh tế toàn cầu hiện đại vẫn đang vận hành trên một nền tảng năng lượng dễ tổn thương trước các cú sốc địa chính trị.

Khác với các cuộc khủng hoảng trước đây, cú sốc lần này không đơn thuần là sự mất cân đối cung - cầu do yếu tố kinh tế, mà là hệ quả trực tiếp của xung đột quân sự, nơi hạ tầng năng lượng trở thành mục tiêu tấn công. Khi các mỏ khí, nhà máy lọc dầu và tuyến vận tải bị đe dọa hoặc phá hủy, thị trường không còn vận hành theo logic thông thường. Giá cả không chỉ phản ánh khan hiếm vật lý, mà còn chứa đựng “phần bù rủi ro” ngày càng lớn do bất định địa chính trị.

Chính sự “tài chính hóa” rủi ro này khiến tác động của khủng hoảng lan rộng và sâu hơn. Giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng, giá khí đốt tăng vọt tại châu Âu và châu Á làm gia tăng chi phí năng lượng, kéo theo lạm phát, thâm hụt thương mại và áp lực tỷ giá tại nhiều nền kinh tế. Đặc biệt, các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu năng lượng phải đối mặt với “cú sốc kép”: vừa chịu chi phí nhập khẩu tăng, vừa đối diện nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Từ góc độ cấu trúc, hệ thống năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch tồn tại 3 điểm yếu cốt lõi: 1- sự tập trung nguồn cung tại một số khu vực địa lý nhạy cảm. Trung Đông, Nga hay một số khu vực châu Phi nắm giữ phần lớn trữ lượng dầu khí toàn cầu, khiến thị trường phụ thuộc vào ổn định chính trị tại các khu vực này; 2- Sự phụ thuộc vào các tuyến vận tải chiến lược như eo biển Hormuz hay kênh đào Suez - những “điểm nghẽn” mà chỉ cần gián đoạn cục bộ cũng đủ gây hiệu ứng domino toàn cầu; 3- Tính chất không thể thay thế nhanh của nhiên liệu hóa thạch trong nhiều ngành kinh tế, từ vận tải, hóa chất đến sản xuất phân bón.

Chính 3 điểm yếu này tạo nên một hệ thống có hiệu quả cao trong điều kiện bình thường, nhưng lại cực kỳ mong manh khi xảy ra biến cố. Khi một mắt xích bị đứt gãy, toàn bộ hệ thống lập tức chịu tác động dây chuyền. Điều này lý giải vì sao, dù sản lượng năng lượng toàn cầu không giảm quá mạnh, nhưng chỉ cần gián đoạn vận chuyển cũng đủ đẩy giá lên mức cao kỷ lục.

Hệ quả không chỉ dừng lại ở lĩnh vực năng lượng. Khủng hoảng lần này đã lan sang nhiều ngành kinh tế khác, từ hàng không, vận tải biển đến nông nghiệp. Giá phân bón tăng mạnh do thiếu nguyên liệu đầu vào, kéo theo nguy cơ mất cân đối cung - cầu lương thực toàn cầu. Ngành hàng không chịu áp lực chi phí nhiên liệu, buộc phải tăng giá vé, làm suy giảm nhu cầu du lịch và vận tải. Những tác động này cho thấy năng lượng không chỉ là một lĩnh vực riêng lẻ, mà là “huyết mạch” của toàn bộ nền kinh tế.

Một điểm đáng chú ý khác là sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa các quốc gia về khả năng chống chịu. Những nền kinh tế có tỷ trọng năng lượng tái tạo cao hoặc có khả năng tự chủ nguồn cung nội địa ít bị tổn thương hơn. Ngược lại, các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu, đặc biệt là những nước có dự trữ ngoại tệ hạn chế, rơi vào tình trạng dễ tổn thương trước biến động giá.

Thực tế này đặt ra một vấn đề mang tính chiến lược: hệ thống năng lượng hiện tại không chỉ đối mặt với thách thức về môi trường, mà còn về tính bền vững và an ninh. Khi năng lượng trở thành công cụ địa chính trị, việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro dài hạn về kinh tế và an ninh quốc gia.

Năng lượng tái tạo nổi lên không chỉ như một giải pháp môi trường, mà còn là trụ cột của chiến lược an ninh năng lượng mới. (Ảnh: RIA Novosti)

Đối phó khủng hoảng, hướng tới phát triển bền vững

Trong bối cảnh đó, năng lượng tái tạo nổi lên không chỉ như một giải pháp môi trường, mà còn là trụ cột của chiến lược an ninh năng lượng mới. Điểm khác biệt căn bản của năng lượng tái tạo nằm ở tính phân tán và nội địa hóa. Không giống dầu mỏ hay khí đốt, các nguồn năng lượng, như mặt trời, gió hay sinh khối có thể được khai thác tại chỗ, giảm thiểu phụ thuộc vào nhập khẩu và các tuyến vận tải quốc tế.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trong thập kỷ qua đã làm thay đổi hoàn toàn “bài toán kinh tế” của năng lượng tái tạo. Nếu trước đây, chi phí cao là rào cản lớn nhất, thì nay, với hơn 90% dự án mới có giá thành thấp hơn nhiên liệu hóa thạch, năng lượng tái tạo đã trở thành lựa chọn cạnh tranh. Điều này mở ra khả năng chuyển dịch không chỉ vì môi trường, mà còn vì lợi ích kinh tế trực tiếp.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là sự thay đổi về tư duy. Khủng hoảng năng lượng hiện nay đang buộc các quốc gia phải nhìn nhận lại mối quan hệ giữa năng lượng và an ninh. Nếu trước đây, an ninh năng lượng được hiểu là bảo đảm đủ nguồn cung dầu khí với giá hợp lý, thì nay, khái niệm này đang được mở rộng sang khả năng tự chủ, đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro.

Trong quá trình này, thế giới đang chứng kiến 3 xu hướng chuyển dịch lớn:

Thứ nhất, điện khí hóa nền kinh tế. Việc chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang điện trong các lĩnh vực như giao thông, công nghiệp và sinh hoạt giúp giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt. Sự phát triển của xe điện là một ví dụ điển hình, khi chi phí vận hành ngày càng thấp và trở nên cạnh tranh hơn trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao.

Thứ hai, mở rộng năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ. Điện gió, điện mặt trời kết hợp với công nghệ pin lưu trữ giúp tạo ra một hệ thống năng lượng linh hoạt hơn, ít phụ thuộc vào nguồn cung liên tục từ bên ngoài. Mặc dù vẫn còn những thách thức về ổn định lưới điện, nhưng xu hướng này đang ngày càng rõ nét.

Thứ ba, tái cấu trúc chuỗi cung ứng năng lượng theo hướng đa dạng hóa và khu vực hóa. Các quốc gia không chỉ tìm kiếm nguồn cung mới, mà còn đầu tư vào hạ tầng nội địa, từ lưới điện, kho dự trữ đến công nghệ sản xuất năng lượng sạch.

Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch này không diễn ra theo một lộ trình tuyến tính. Trên thực tế, khủng hoảng năng lượng có thể tạo ra những phản ứng trái chiều. Trong ngắn hạn, nhiều quốc gia quay lại với than đá hoặc tăng nhập khẩu LNG để bảo đảm nhu cầu trước mắt. Điều này phản ánh một nghịch lý: áp lực an ninh năng lượng có thể vừa thúc đẩy, vừa kìm hãm quá trình chuyển dịch.

Bên cạnh đó, những rào cản về thể chế và hạ tầng vẫn là thách thức lớn. Việc phát triển năng lượng tái tạo đòi hỏi hệ thống lưới điện hiện đại, quy trình cấp phép nhanh chóng và sự đồng thuận về sử dụng đất. Trong khi đó, chi phí vốn có thể tăng lên khi lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao, làm chậm tiến độ triển khai các dự án.

Mặc dù vậy, xét trong dài hạn, xu hướng chuyển dịch là khó đảo ngược. Những cú sốc liên tiếp trong hai thập kỷ qua đã tạo ra một “đường cong nhận thức” mới, trong đó các quốc gia ngày càng coi trọng yếu tố bền vững và tự chủ. Năng lượng tái tạo, vì thế, không chỉ là một lựa chọn thay thế, mà đang trở thành nền tảng của một hệ hình phát triển mới.

Đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Thách thức nằm ở việc phải cân bằng giữa nhu cầu tăng trưởng nhanh và yêu cầu chuyển dịch năng lượng. Nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội để “đi tắt đón đầu”, tận dụng công nghệ mới để xây dựng một hệ thống năng lượng hiện đại, ít phụ thuộc hơn vào nhiên liệu nhập khẩu.

Thực tế cho thấy, những bước đi ban đầu trong phát triển điện mặt trời, điện gió đã mang lại hiệu quả rõ rệt, không chỉ về kinh tế mà còn về an ninh năng lượng. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi thế này, cần một chiến lược dài hạn, bao gồm đầu tư vào hạ tầng lưới điện, cơ chế thị trường điện cạnh tranh và chính sách khuyến khích đổi mới công nghệ.

Có thể khẳng định rằng, xung đột Trung Đông lần này không chỉ là một biến cố nhất thời, mà là một “chất xúc tác” thúc đẩy quá trình tái cấu trúc sâu rộng của hệ thống năng lượng toàn cầu. Khi những giới hạn của mô hình cũ ngày càng bộc lộ rõ, việc chuyển sang một hệ thống năng lượng bền vững, linh hoạt và ít rủi ro hơn đã trở thành yêu cầu cấp thiết của hiện tại.

Trong một thế giới đầy biến động, nơi năng lượng gắn liền với an ninh và quyền lực, quốc gia nào chủ động được quá trình chuyển dịch sẽ có lợi thế cạnh tranh bền vững. Và chính trong những thời điểm khủng hoảng như hiện nay, những nền tảng của trật tự năng lượng mới đang được định hình rõ nét hơn bao giờ hết./.

Hùng Anh (CTV)