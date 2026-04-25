Công viên nước Sầm Sơn – “thiên đường giải nhiệt” hút khách mùa hè 2026

Trong bức tranh sôi động của du lịch biển xứ Thanh, Sầm Sơn tiếp tục khẳng định sức hút với nhiều sản phẩm mới mẻ, trong đó nổi bật là Công viên nước Sầm Sơn – điểm đến hứa hẹn mang lại những trải nghiệm “giải nhiệt” đầy hấp dẫn cho mọi lứa tuổi.

VIDEO: Công viên nước Sầm Sơn – điểm đến lý tưởng cho mùa hè 2026

Sun World Sam Son Water Park (Công viên nước Sầm Sơn) là công viên nước ngoài trời lớn nhất miền Bắc, nằm trên đại lộ Nam Sông Mã, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa. Với diện tích hơn 33,5 ha và các tổ hợp trò chơi hiện đại, đây tiếp tục là điểm đến giải trí hấp dẫn hàng đầu, hoạt động sôi nổi vào mùa du lịch năm nay.

Năm nay, Công viên nước Sầm Sơn có 3 tổ hợp trò chơi cảm giác mạnh mới, tăng thêm trải nghiệm thú vị cho du khách.

Đại diện Ban quản lý Công viên nước Sầm Sơn cho biết: “Ngay từ khi mở cửa trở lại vào ngày 12/4 cho đến nay, công viên nước liên tục được người dân và du khách quan tâm, lượng khách đổ về công viên nước ngày một tăng, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần”.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh như đường trượt xoắn ốc, máng trượt tốc độ cao hay bể tạo sóng nhân tạo. Những trò chơi này mang lại cảm giác sảng khoái, kích thích và đặc biệt phù hợp với giới trẻ.

Các trò chơi cảm giác mạnh luôn thu hút lượng lớn các bạn trẻ ưu mạo hiểm trải nghiệm.

Bên cạnh đó, khu vực hồ bơi thư giãn, dòng sông lười là lựa chọn lý tưởng cho những du khách muốn tận hưởng không gian nhẹ nhàng, thư thái.

Tại Công viên nước Sầm Sơn, hệ thống cứu hộ được bố trí đầy đủ tại các khu vực, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, sẵn sàng hỗ trợ du khách trong mọi tình huống.

Ngoài ra, chất lượng nước được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn. Các thiết bị, trò chơi được kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo vận hành ổn định và an toàn.

Chị Mai Hoa, phường Hạc Thành cho biết: "Hè đến là gia đình tôi lại nghĩ ngay đến Công viên nước Sầm Sơn. Không chỉ có trò chơi hấp dẫn, tôi thấy dịch vụ ở đây cũng khá tốt, khu vực nghỉ ngơi, ăn uống tiện lợi. Gia đình tôi có cả người lớn và trẻ nhỏ nhưng ai cũng tìm được hoạt động phù hợp".

Với những lợi thế về quy mô, chất lượng dịch vụ và sự đa dạng trong trải nghiệm, Công viên nước Sầm Sơn chắc chắn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đông đảo du khách trong mùa cao điểm du lịch hè 2026.

Phương Đỗ - Hoàng Đông