Đền Độc Cước - Huyền thoại vị thần biển

Đền Độc Cước còn gọi là đền Thượng, tọa lạc trên đỉnh núi Cổ Giải thuộc dãy Trường Lệ, thành phố Sầm Sơn.
Ngôi đền được xây dựng từ thời Trần (thế kỷ 13 – 14) và trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo. Tuy vậy, đền thần Độc Cước ngày nay vẫn mang vẻ đẹp cổ kính, rêu phong, đậm màu huyền bí, linh thiêng.
Đền Độc Cước thờ vị thần Độc Cước, hay còn gọi là vị thánh "Chu Minh thánh vị".
Theo truyền thuyết, đây là vị thần một chân, nổi tiếng tài giỏi, dũng cảm và có công lao lớn trong việc đánh đuổi giặc quỷ, bảo vệ sự bình yên cho làng biển. Sự tích đền Độc Cước vẫn là câu chuyện kì bí được lưu truyền đến ngày nay…
Đền Độc Cước tuy không đồ sộ, nguy nga nhưng vô cùng nổi bật với lối kiến trúc độc đáo và nhiều khu vực ấn tượng trải dài từ cổng tam quan đến khu vực cung cấm.
Bước qua 40 bậc đá hướng về ngôi đền thiêng, du khách sẽ nhìn thấy cổng tam quan nhuốm màu rêu phong, mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn.
Hai bên cửa là hình tượng hai hộ pháp oai vệ, tay cầm gươm, đứng canh gác đền. Đối diện là hai tượng voi chầu, vừa cổ kính vừa gợi lên nét cô tịch và thần bí.
Đi qua tiền đường và trung đường, du khách sẽ bước vào hậu cung.
Gian ngoài hậu cung là không gian thờ thần Độc Cước với bức tượng gỗ đen tuyền chỉ có một nửa thân mình, tay cầm búa đầy oai vệ.
Khu vực cung cấm tại đền Độc Cước là nơi chứa khám thờ với chiếc ngai được khắc bốn chữ triện, sơn son thếp vàng "Chu Minh thánh vị".
Với những giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật kiến trúc, đền Độc Cước đã trở thành địa điểm hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách muôn phương đến cầu bình an, thịnh vượng.
Hành trình đi lễ, tham quan đền Độc Cước cổ kính, trang nghiêm chắc chắn sẽ để lại trong lòng mỗi du khách những dấu ấn khó phai về một di sản văn hóa đặc biệt của xứ Thanh.
