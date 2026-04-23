Về làng chài Sầm Sơn, trải nghiệm nhịp sống biển

Nằm nép mình bên dải cát vàng của Sầm Sơn, làng chài ven biển vẫn lặng lẽ tồn tại giữa nhịp sống du lịch ngày càng sôi động. Nếu những khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao tầng mang đến diện mạo hiện đại cho phố biển, thì làng chài lại giữ cho nơi đây một “linh hồn” rất riêng: mộc mạc, chân chất và đậm đà hơi thở biển cả.

VIDEO: Nhịp sống của làng chài ven biển Sầm Sơn

Nằm ngay giữa khu du lịch biển Sầm Sơn sôi động, sầm uất lại có một làng chài nhỏ giản dị và yên bình. Ngay cả khi Sầm Sơn nhộn nhịp, tấp nập du khách vào mùa du lịch thì tại một góc nhỏ của bờ biển Sầm Sơn, những ngư dân của làng chài vẫn miệt mài, chăm chỉ đi đánh bắt từ đêm đến sáng.

Giữa sự phát triển nhanh chóng của du lịch biển, làng chài Sầm Sơn như một khoảng lặng hiếm hoi, vẫn giữ nguyên nếp sống truyền thống của ngư dân bao đời nay.

Ngư dân thường ra khơi từ đêm, khi thủy triều thuận lợi và cá bắt đầu di chuyển. Họ sử dụng nhiều phương thức truyền thống như lưới kéo, lưới quăng hay câu cá. Công việc này đòi hỏi không chỉ sức khỏe mà còn cả kinh nghiệm, sự am hiểu thời tiết và dòng chảy của biển.

Giữa ngàn trùng sóng gió, con người mưu sinh vẫn nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ với lá cờ Tổ quốc phấp phới trên khoang thuyền.

Không ồn ào, không xô bồ, buổi sáng ở làng chài bắt đầu từ rất sớm. Khi những tia nắng đầu tiên vừa ló rạng, bãi biển đã rộn ràng tiếng người gọi nhau í ới, tiếng sóng vỗ hòa cùng tiếng máy thuyền.

Những chiếc thuyền sau một đêm ra khơi lần lượt cập bến, mang theo đủ loại hải sản như cá, tôm, mực, bề bề... Đây là thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày. Người mua, kẻ bán tấp nập ngay trên bãi biển, tạo nên một “chợ hải sản” tự phát đầy màu sắc.

Ngư dân Sầm Sơn hối hả làm việc bên bờ biển khi thủy triều xuống để chuẩn bị cho mẻ đánh bắt tiếp theo hoặc đưa hải sản vào bờ.

Trong khi đó, trên bờ, người thì kiểm tra lại con thuyền sau một đêm vất vả đánh bắt, người thì phân loại hải sản. Tất cả tạo nên một bức tranh lao động sống động, giản dị nhưng đầy sức sống.

Sau buổi đánh bắt vất vả, các bà, các mẹ tỉ mỉ vá lại từng mắt lưới để chuẩn bị cho buổi đánh bắt tiếp theo của những người đàn ông trong nhà.

Ẩn sau vẻ đẹp yên bình là những nhọc nhằn mà không phải ai cũng thấu hiểu. Nghề biển vốn bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Chỉ một cơn bão bất ngờ cũng có thể khiến ngư dân mất trắng chuyến đi biển, thậm chí đối mặt với nguy hiểm.

Du khách hào hứng lựa chọn những loại hải sản tươi rói vừa được ngư dân Sầm Sơn đánh bắt và đưa vào bờ ngay trong sớm mai.

Ngày nay, đi chợ hải sản ngay trên bãi biển ở Sầm Sơn mang đến cho du khách một trải nghiệm rất khác. Không có quầy kệ, việc mua bán diễn ra nhanh chóng, thân tình. Người bán có thể vừa cân cá, vừa trò chuyện, kể về chuyến ra khơi trong đêm, tạo nên sự gần gũi, mộc mạc rất riêng.

Hải sản vừa được đưa lên bờ đã nhanh chóng đến tay người tiêu dùng, giữ nguyên độ tươi ngon – điều mà không phải nơi nào cũng có được.

Mùa này, chợ hải sản ven biển Sầm Sơn đặc biệt phong phú với đủ loại như cua, ghẹ, bề bề, tôm, cá trích... mang đến cho du khách nhiều lựa chọn hấp dẫn ngay từ những mẻ lưới đầu tiên trong ngày.

Làng chài ven biển Sầm Sơn không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là câu chuyện về con người, về sự kiên cường và tình yêu biển cả. Giữa những đổi thay của thời đại, làng chài vẫn ở đó, bình dị, mộc mạc nhưng đầy sức sống. Và chính nơi ấy đã góp phần làm nên một Sầm Sơn không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, mà còn giàu chiều sâu văn hóa và cảm xúc.

Hoàng Đông - Phương Đỗ