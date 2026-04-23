Về với xứ Thanh

Hải Tiến gấp rút chỉnh trang diện mạo chào đón mùa du lịch hè 2026

Hoàng Đông - Phương Đỗ
(Baothanhhoa.vn) - Trước thềm mùa cao điểm du lịch hè 2026, Khu du lịch biển Hải Tiến đang gấp rút chỉnh trang hạ tầng, nâng cấp dịch vụ và hoàn thiện công tác chuẩn bị cho lễ hội du lịch biển dự kiến khai mạc ngày 30/4, sẵn sàng mang đến diện mạo khang trang, hấp dẫn để đón du khách.

VIDEO: Toàn cảnh Khu du lịch biển Hải Tiến

Biển Hải Tiến thuộc 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội 165km và trung tâm thành phố Thanh Hóa cũ chỉ khoảng 20km.

Biển Hải Tiến là một trong những bãi biển nổi tiếng của xứ Thanh với vẻ đẹp nguyên sơ, bờ biển trải dài, nước biển trong xanh. Vì vậy vào mỗi mùa du lịch, biển Hải Tiến là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn.

Năm nay, theo kế hoạch, chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm nay dự kiến tổ chức vào tối 30/4 tại sân khấu Quảng trường Khu du lịch biển Hải Tiến. Đây là sự kiện được mong chờ nhất trong chuỗi hoạt động du lịch hè, hứa hẹn mang đến một không gian lễ hội sôi động với chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng.

Những ngày này, không khí chuẩn bị đang diễn ra khẩn trương, đồng bộ từ hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ du lịch cho đến các hoạt động văn hóa – thể thao, với mục tiêu mang đến cho du khách một diện mạo biển Hải Tiến khang trang, chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn.

Công tác chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng tại Khu du lịch biển Hải Tiến đang được đẩy nhanh tiến độ.

Trên các bãi biển, hệ thống chòi quan sát, biển cảnh báo, khu vực tắm an toàn, khu cầu cảng, khu neo đậu phương tiện đã được thiết lập đầy đủ, đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động tắm biển, vui chơi giải trí.

Một trong những điểm đáng chú ý trong mùa du lịch năm nay là sự đồng loạt vào cuộc của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. Các công ty, cơ sở kinh doanh dịch vụ trong khu du lịch đang khẩn trương hoàn thiện việc sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các hạng mục, từ khách sạn, nhà nghỉ đến nhà hàng, khu vui chơi giải trí.

Nhiều cơ sở lưu trú đã đầu tư nâng cấp phòng ốc, bổ sung tiện nghi hiện đại, cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Đại diện nhà hàng Anh Nghĩa, xã Hoằng Tiến cho biết: “Dù quy mô không lớn nhưng chúng tôi vẫn đầu tư chỉnh trang lại toàn bộ không gian nhà hàng, biển bảng quảng cáo, chú trọng sự sạch sẽ, gọn gàng và tạo không gian ấm cúng cho du khách”.

Không chỉ chú trọng cơ sở vật chất, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch còn tích cực tổ chức tập huấn kỹ năng phục vụ và văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhân viên. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xem là yếu tố then chốt giúp Hải Tiến tạo dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt du khách.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Anh Lê Phạm Thao , chủ nhà hàng Góc Flamingo, xã Hoằng Tiến cho biết: "Năm nay, chúng tôi chú trọng nhiều hơn đến yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm và không gian phục vụ. Nhà hàng đã được sửa sang, mở rộng khu vực ăn uống, đồng thời đầu tư thêm hệ thống bảo quản thực phẩm tươi sống để phục vụ nhu cầu của du khách trong mùa cao điểm du lịch năm nay".

Trong bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, việc chủ động chỉnh trang, nâng cấp diện mạo trước mùa cao điểm được xem là bước đi cần thiết, góp phần xây dựng hình ảnh Hải Tiến ngày càng chuyên nghiệp, văn minh, xứng đáng là điểm đến hấp dẫn của du khách trong mùa hè 2026.

Hoàng Đông - Phương Đỗ

