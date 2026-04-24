Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Về với xứ Thanh

Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

Hoàng Đông - Phương Đỗ
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chợ hải sản Cột Đỏ Sầm Sơn từ lâu đã trở thành một “địa chỉ quen” không chỉ với người dân địa phương mà còn với đông đảo du khách thập phương. Nếu biển Sầm Sơn quyến rũ bởi bãi cát dài, làn nước trong xanh thì chợ Cột Đỏ lại níu chân người ta bằng sự sôi động, phong phú của hải sản và đặc biệt là nét chân tình, sởi lởi của những tiểu thương nơi đây.

VIDEO: Thiên đường hải sản tại Sầm Sơn.

Tọa lạc trên đường Lê Lợi, ngay trung tâm phường Sầm Sơn và chỉ cách bãi biển khoảng 1km, chợ Cột Đỏ Sầm Sơn được xem là trung tâm mua bán hải sản lớn nhất khu du lịch Sầm Sơn.

Với diện tích hơn 7.000m2, khu chợ này không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà còn bởi sự đa dạng của các mặt hàng, đặc biệt là hải sản tươi sống và hải sản khô.

Chị Nguyễn Thị Nguyên, chủ gian hàng Giang Nguyên tại chợ chia sẻ: "Ở đây chúng tôi cung cấp lượng lớn hải sản cho các nhà hàng, khách sạn và du khách. Các mặt hàng đều được lựa chọn kỹ lưỡng từ những nguồn uy tín, đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra thị trường và giá cả luôn được giữ ở mức hợp lý, phải chăng".

Một trong những điểm khiến chợ Cột Đỏ trở nên đặc biệt chính là con người nơi đây. Không chỉ đơn thuần là mua bán, các tiểu thương còn mang đến cho du khách cảm giác thân quen như đang đi chợ quê.

Ngay từ sáng sớm, chợ đã bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng người gọi mời, tiếng trả giá, tiếng cười nói hòa quyện tạo nên một “bản nhạc” sống động, rất riêng của chợ biển.

Không khó để bắt gặp hình ảnh các tiểu thương niềm nở giới thiệu từng loại hải sản, sẵn sàng tư vấn cách chọn hàng tươi, cách chế biến ngon.

Chị Hà Thị Xuân, chủ quầy hàng Xuân Quế cho biết: "Ở đây đắt khách nhất là vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 9. Đặc biệt vào dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đổ về liên tục, chúng tôi nhiều khi làm không ngơi tay từ sáng sớm đến chiều muộn".

Càng vào sâu bên trong, chợ Cột Đỏ Sầm Sơn hiện ra như một “bản đồ sống” của thế giới hải sản.

Từ những loại cá quen thuộc như cá thu, cá bạc má, cá chim, cá song cho đến các loại đặc sản có giá trị cao như tôm hùm, cua, ghẹ xanh, ốc hương... tất cả đều được bày bán tươi rói, hấp dẫn.

Những khay hải sản óng ánh nước biển, những con cá còn tươi nguyên ánh bạc khiến bất kỳ ai cũng khó có thể rời mắt.

Trong hành trình khám phá Sầm Sơn, bên cạnh việc tắm biển, nghỉ dưỡng hay tham quan các danh lam thắng cảnh, việc ghé thăm chợ Cột Đỏ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Ghé thăm chợ, du khách không chỉ mang về những túi hải sản tươi rói mà còn mang theo những ấn tượng đẹp về sự sởi lởi, thân thiện của người dân xứ biển. Và có lẽ, chính những điều giản dị ấy lại là thứ khiến chợ Cột Đỏ trở thành điểm đến đáng nhớ trong lòng mỗi du khách khi đặt chân tới Sầm Sơn.

Hoàng Đông - Phương Đỗ

Từ khóa:

#Hải sản #biển Sầm Sơn #Tiểu thương #Du khách #phong phú

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh