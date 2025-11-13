Công ty TNHH Nông nghiệp ECOTECH – Tiên phong ứng dụng công nghệ Nano sinh học

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng xanh – bền vững – công nghệ cao, Công ty TNHH Nông nghiệp Ecotech nổi lên như một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ Nano siêu vi hạt và công nghệ sinh học vào các sản phẩm chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Với triết lý “Hiệu quả– Bền vững”, Ecotech đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống, hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường.

Công nghệ Nano siêu vi hạt – Bước tiến vượt trội trong chăm sóc cây trồng

Ecotech là một trong những doanh nghiệp Việt hiếm hoi phát triển thành công công nghệ Nano siêu vi hạt – giúp các hoạt chất sinh học thẩm thấu nhanh vào cây trồng, tăng hiệu quả hấp thu gấp đôi so với sản phẩm thông thường.

Công nghệ này không chỉ giúp cây phát triển khỏe mạnh, kháng sâu bệnh tốt hơn mà còn giảm đáng kể lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, góp phần bảo vệ môi trường và cải thiện độ phì nhiêu của đất.

Nhờ kết hợp hài hòa giữa Nano và công nghệ sinh học, các sản phẩm của Ecotech mang đến giải pháp toàn diện cho cây trồng ở mọi giai đoạn sinh trưởng – từ gieo trồng, phát triển, ra hoa, đến thu hoạch.

Lễ giới thiệu sản phẩm Siêu kích rễ Nano Ecotech được HTV9 đưa tin.

Đội ngũ chuyên gia hàng đầu – nền tảng của niềm tin

Phía sau những sản phẩm chất lượng là đội ngũ chuyên gia uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp – môi trường.

Tiêu biểu là Tiến sĩ Tống Khiêm, Chuyên viên cao cấp, nguyên Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cùng Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung, nguyên Trưởng bộ môn thuốc, cỏ dại và môi trường – Viện Bảo vệ thực vật.

Chính sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành đã giúp Ecotech xây dựng nền tảng nghiên cứu vững chắc, đảm bảo mỗi sản phẩm khi đến tay bà con đều đạt chuẩn khoa học và hiệu quả thực tế cao nhất.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung tại Triển lãm Growtech Vietnam 2025.

Hiệu quả được chứng minh từ thực tiễn

Không chỉ được nghiên cứu bài bản, các sản phẩm của Ecotech đã chứng minh hiệu quả vượt trội trên đồng ruộng. Hàng ngàn nông hộ từ Bắc chí Nam đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về sức khỏe cây trồng, độ tơi xốp của đất và năng suất mùa vụ sau khi sử dụng sản phẩm Ecotech.

Đặc biệt, nhiều nông dân chia sẻ, “Cây ít bệnh hơn, ra rễ nhanh và trái đẹp hơn, đất cũng tơi hơn sau mỗi vụ” – minh chứng cho hướng đi đúng đắn mà Ecotech đang theo đuổi.

Thương hiệu được ghi nhận – vinh danh quốc gia

Nhờ những nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu và đổi mới, Công ty TNHH Nông nghiệp Ecotech đã vinh dự được bình chọn vào Top 10 Thương hiệu uy tín quốc gia năm 2025. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế và uy tín của Ecotech trên thị trường nông nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, lễ ra mắt công nghệ Nano độc quyền của Ecotech từng được Đài truyền hình HTV9 đưa tin, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình phát triển công nghệ nông nghiệp sạch và bền vững.

Công ty TNHH Nông Nghiệp Ecotech Việt Nam đã vinh dự lọt vào Top 10 Thương hiệu Uy tín Quốc gia 2025.

Hướng đến nền nông nghiệp bền vững – vì tương lai xanh của đất Việt

Với tầm nhìn trở thành thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Ecotech không chỉ cung cấp sản phẩm hiệu quả mà còn đồng hành cùng nhà nông trong hành trình canh tác an toàn, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Công ty TNHH Nông nghiệp Ecotech – “Giải pháp nông nghiệp xanh, công nghệ Nano tiên phong” – đang từng ngày góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp Việt Nam, hướng đến tương lai xanh, sạch và bền vững cho thế hệ mai sau.