Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn là hướng đi quan trọng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa theo dõi, quản lý tài sản trên phần mềm eKMap Solutions.

Thời gian qua, một trong những lĩnh vực thể hiện sự thay đổi rõ nét nhất từ quá trình chuyển đổi số tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa là công tác quản lý tài sản. Trước đây, mỗi khi cần kiểm tra một tuyến ống hay thiết bị trên mạng lưới cấp nước, cán bộ, nhân viên phải tra cứu hồ sơ giấy, thậm chí phải trực tiếp đến hiện trường. Nhưng hiện nay, với việc sử dụng phần mềm quản lý tài sản (eKMap Solutions), toàn bộ dữ liệu về đường ống, thiết bị, lịch sử vận hành... đã được số hóa và hiển thị trực quan trên hệ thống; từ đó, công ty chủ động hơn trong việc quản lý, kiểm tra, bảo trì và xử lý sự cố.

Hiện nay, mỗi tháng, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa cung cấp hơn 3,6 triệu mét khối nước sạch, phục vụ hơn 250 nghìn khách hàng trên địa bàn tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước, đồng thời tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và giám sát hệ thống.

Ông Lê Trung Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: "Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, Công ty đã thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số để tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp trong toàn đơn vị. Các lĩnh vực, từ sản xuất, vận hành đến kinh doanh và chăm sóc khách hàng đều được đưa vào lộ trình số hóa. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo cung cấp nước an toàn, ổn định".

Hệ thống lắng lọc tự động và bể chứa tại Nhà máy Nước Quảng Thịnh, Công Ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Tại các nhà máy nước và trạm bơm, nhiều thiết bị hiện đại đã được đầu tư, cho phép giám sát từ xa và kiểm soát các thông số như lưu lượng, áp lực, chất lượng nước theo thời gian thực. Dữ liệu về mạng lưới cấp nước, từ tuyến ống, điểm đấu nối đến khu vực tiêu thụ, đều được số hóa trên nền tảng dữ liệu tập trung. Nhờ đó, đơn vị có thể theo dõi sát tình trạng vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời phát hiện sớm nguy cơ rò rỉ và kịp thời xử lý sự cố; góp phần giảm tỷ lệ thất thoát nước – một trong những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp cấp nước nói chung.

Không chỉ trong hoạt động sản xuất, chuyển đổi số còn được Công ty triển khai mạnh mẽ trong lĩnh vực quản lý và chăm sóc khách hàng. Hệ thống phần mềm Quản lý khách hàng (CityWork); Quản lý tài sản (eKMap Solutions); Văn phòng điện tử (eOffice)... được vận hành đồng bộ, giúp dữ liệu được cập nhật nhanh chóng, lưu trữ khoa học và dễ dàng tra cứu.

Cùng với đó, các ứng dụng như hóa đơn điện tử, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, mã QR... ngày càng được mở rộng. Đến nay, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 60%, với tỷ lệ doanh thu đạt gần 76%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong thói quen sử dụng dịch vụ của người dân, đồng thời góp phần giảm áp lực cho công tác thu, nộp và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra, hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng hoạt động 24/24 giờ, cùng các kênh tương tác trực tuyến như Zalo, Facebook... đã giúp Công ty tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của khách hàng. Qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường sự kết nối giữa doanh nghiệp với người sử dụng dịch vụ.

Với định hướng phát triển bền vững, lấy khoa học – công nghệ và chuyển đổi số làm động lực, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đang từng bước hoàn thiện mô hình doanh nghiệp cấp nước hiện đại, hiệu quả. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cẩm Tú