Công nhân, viên chức, người lao động sôi nổi tham gia Hội thi Gia đình văn hóa, thể thao

Trong 2 ngày 9 và 10/8, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thi Gia đình văn hóa, thể thao cho công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Dự lễ bế mạc và trao giải cho các đội thi vào tối 10/8 có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tiết mục tham gia hội thi.

Tham gia hội thi, 17 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã trải qua 3 phần thi gồm: “Gia đình tài năng”, “Đọc sách cùng con” và “Gia đình vui khỏe”.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, sau 2 ngày diễn ra hội thi, các đội đã thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bám sát kế hoạch, thể lệ hội thi. Một số tiểu phẩm được đầu tư dàn dựng sinh động, bám sát thực tiễn cuộc sống của người lao động trong các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp.

Ở phần thi “Gia đình tài năng”, nhiều tiết mục giàu cảm xúc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, tiêu biểu như: “Một đàn vịt giời”, “Nếp nhà”, “Gió trong nhà”.

Ở phần thi “Đọc sách cùng con”, các đội thi đã lựa chọn những cuốn sách giàu ý nghĩa, chứa đựng nhiều thông điệp nhân văn và bài học sâu sắc. Bài thuyết trình được chuẩn bị công phu, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu theo thể lệ, khẳng định ý nghĩa của việc phát triển văn hóa đọc. Tiêu biểu như bài thuyết trình về cuốn sách: “Gia đình, suối nguồn yêu thương”, “Bên tôi là gia đình”, “24 điều cần biết trong giáo dục gia đình”...

Ở phần thi thể thao “Gia đình vui khỏe”, không khí sôi nổi, hào hứng, tinh thần đoàn kết được lan tỏa mạnh mẽ. Các nội dung thi đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, đã mang đến những giây phút thi đấu kịch tính và đầy tiếng cười.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải cho đội xuất sắc giành giải Nhất.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức, còn một số nội dung tham gia dự thi chưa được đầu tư kỹ lưỡng, thông điệp không rõ ràng hoặc chưa sát với chủ đề hội thi. Một số phần thi được các đội tự biên, tự dàn dựng nội dung chưa sâu sắc, hình thức thể hiện còn thiếu tự nhiên, thiếu cảm xúc, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên trong gia đình; cảnh trí minh họa của một số tiểu phẩm chưa phù hợp với nội dung...

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao giải Nhì cho các đội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi gia đình anh Nguyễn Hữu Khang, Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam; đồng thời trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 11 giải Khuyến khích và 3 giải phụ.

Hội thi góp phần khơi dậy và phát triển phong trào văn nghệ, thể thao ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, thể thao của công nhân, viên chức, người lao động. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường làm việc tích cực, nhân văn, thân thiện tại các đơn vị - hướng tới mục tiêu xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

Trung Hiếu