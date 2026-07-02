Công nghiệp quốc phòng - nội dung trọng tâm của Thượng đỉnh NATO tại Ankara

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan vừa cho biết công nghiệp quốc phòng sẽ là một trong những nội dung trọng tâm tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến sẽ diễn ra ở Ankara trong hai ngày 7-8/7.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (phải) tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Kyrgyzstan Zheenbek Kulubaev tại Ankara, ngày 1/7/2026. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Kyrgyzstan Zheenbek Kulubaev ngày 1/7, ông Fidan cho biết, bên lề hội nghị sẽ diễn ra một diễn đàn chuyên đề về công nghiệp quốc phòng. Theo ông, những diễn biến gần đây cho thấy năng lực sản xuất, hiệu quả, tính đa dạng của chuỗi cung ứng và mức độ phụ thuộc trong lĩnh vực quốc phòng đã trở thành những yếu tố có ý nghĩa chiến lược đối với NATO.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm, các nước thành viên sẽ rà soát việc triển khai các quyết định đạt được tại hai hội nghị thượng đỉnh gần đây, đồng thời thảo luận về cơ chế chia sẻ gánh nặng, định hướng phát triển của liên minh theo tầm nhìn "NATO 3.0" và tăng cường năng lực răn đe của châu Âu trong bối cảnh xung đột kéo dài và môi trường an ninh toàn cầu ngày càng bất ổn.

Trong khi đó, trước thềm hội nghị, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ là hình mẫu mà các đồng minh cần học hỏi về phát triển công nghiệp quốc phòng. Ông cho biết năng lực của ngành đóng tàu Thổ Nhĩ Kỳ, với khả năng đóng cùng lúc khoảng 50 tàu tại các nhà máy là minh chứng cho nền tảng công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ mà nhiều quốc gia NATO đang hướng tới.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker. Ảnh: Anadolu.

Ông Whitaker cũng ca ngợi Ankara là một đồng minh có năng lực và cam kết mạnh mẽ đối với NATO, đồng thời nhấn mạnh Washington mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Whitaker, Hội nghị Thượng đỉnh tại Ankara sẽ là dịp để đánh giá tiến độ thực hiện cam kết được các nước NATO thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ở La Haye năm 2025, theo đó các thành viên đặt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên tương đương 5% GDP vào năm 2035. Mỹ kỳ vọng các đồng minh sẽ sớm triển khai lộ trình thực hiện cam kết này.

Quan chức Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về việc một số sáng kiến quốc phòng của châu Âu có nguy cơ loại các đồng minh ngoài Liên minh châu Âu, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, khỏi các chương trình hợp tác. Theo ông, Washington ủng hộ việc châu Âu tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng, song phản đối các chính sách mang tính bảo hộ.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/Anadolu.