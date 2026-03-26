Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Công khai, lấy ý kiến Nhân dân đối với 4 cá nhân đề nghị khen thưởng

LP
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sở Nội vụ vừa có văn bản số 1517/SNV-TĐKT ngày 26/3/2026 về việc đăng tải danh sách 4 cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba để công khai xin ý kiến Nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sau đây là danh sách 4 cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba:

1. Ông Nguyễn Văn Mười (Pháp danh Thượng tọa Thích Tâm Chính), Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa;

2. Ông Hoàng Đình Hữu (Pháp danh Thượng tọa Thích Tâm Minh), Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa;

3. Ông Đỗ Xuân Thành (Pháp danh Thượng tọa Thích Tâm Hiền), Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa;

4. Bà Nguyễn Thị Bình (Pháp danh Ni sư Thích Đàm Thành), Ủy viên Ban Tài chính Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Các ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng), số 30 đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa chậm nhất ngày 3/4/2026.

Từ khóa:

#Phật giáo #Huân chương lao động hạng ba #Việt nam #phường Hạc Thành #cá nhân #Thanh hóa #công khai #lấy ý kiến nhân dân #Sở nội vụ #Thi đua khen thưởng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh