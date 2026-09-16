Công đoàn Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa: Gắn kết người lao động, tạo sức bật cho doanh nghiệp

Xác định người lao động (NLĐ) là nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển của doanh nghiệp, những năm qua, Công đoàn Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên làm trọng tâm. Qua đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực để NLĐ yên tâm gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa biểu dương, khen thưởng học sinh là con cán bộ, người lao động có thành tích cao trong học tập, năm học 2025-2026.

Bà Mai Thị Tuyết, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa, cho biết: Công đoàn công ty luôn xác định chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm. Công đoàn thường xuyên phối hợp với ban giám đốc rà soát, sửa đổi nội quy lao động phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn sản xuất; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể; duy trì đối thoại và tổ chức hội nghị NLĐ để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, từ đó đề xuất, bảo đảm tốt hơn các chế độ, chính sách, phúc lợi cho NLĐ. Những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ như kết quả sản xuất, kinh doanh, tiền lương, tiền thưởng, định mức giao khoán tại công trình, phương án thuê khoán lao động thời vụ... đều được công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp.

Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chuyên môn, nhiều giải pháp phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, tham gia đấu thầu và thi công các công trình xây lắp điện trọng điểm tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước được triển khai hiệu quả. Hằng năm, công ty đầu tư xây dựng các trạm biến áp, đường dây trung, hạ thế, bảo đảm cung cấp đủ nguồn điện cho đời sống sinh hoạt của Nhân dân và sản xuất, kinh doanh. Qua đó, doanh nghiệp bảo đảm việc làm thường xuyên cho NLĐ, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước; nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn, quyền lợi của cổ đông được giữ vững. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và chính sách phúc lợi được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Do đặc thù ngành xây lắp, cung cấp điện, địa bàn hoạt động của công ty trải dài, nhiều công trình nằm ở vùng sâu, vùng xa, miền núi cao, điều kiện sinh hoạt, đi lại và thi công còn nhiều khó khăn. Thấu hiểu những vất vả đó, công đoàn công ty thường xuyên tổ chức các đoàn đến tận công trường thăm hỏi, tặng quà, động viên NLĐ đang thi công các công trình điện; kịp thời hỗ trợ đoàn viên khi ốm đau, gặp khó khăn, hoạn nạn, chăm lo việc hiếu, hỷ. Không chỉ quan tâm đến NLĐ, công đoàn còn chú trọng chăm lo gia đình đoàn viên. Hằng năm, công đoàn trao quà động viên con cán bộ, NLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập, các cháu thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng. Những hoạt động thiết thực đã trở thành nguồn động viên, giúp đoàn viên yên tâm công tác, nhất là những người thường xuyên xa nhà, bám công trường tại các địa bàn khó khăn.

Cùng với chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, các phong trào thi đua do công đoàn phát động như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia. Tại những công trình cần đẩy nhanh tiến độ, công đoàn phối hợp với chuyên môn vận động NLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng tăng ca, làm thêm giờ, khắc phục khó khăn về thời tiết và điều kiện thi công. Qua các phong trào thi đua, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ công nhân ngày càng được phát huy, trở thành động lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội luôn được lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong công ty quan tâm thực hiện. Bình quân mỗi năm, đơn vị trích kinh phí và vận động đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Đặc biệt, mỗi dịp tết đến, xuân về, công ty dành hơn 1.500 suất quà, trị giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/suất, để trao tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Công đoàn Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa ngày càng khẳng định vai trò là điểm tựa của đoàn viên, NLĐ. Sự đồng hành giữa công đoàn và doanh nghiệp không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi, nâng cao đời sống NLĐ mà còn tạo động lực thi đua, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần xây dựng doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, khẳng định uy tín trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh điện.

Bài và ảnh: Thanh Huê