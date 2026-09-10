Tạo sức bật mới cho tăng trưởng công nghiệp

Dù đối mặt với không ít biến động từ thị trường, trong 8 tháng năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt mức tăng trưởng hơn 11% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực lớn nhất đóng góp vào GRDP toàn tỉnh. Để duy trì đà tăng trưởng trong các tháng cuối năm, cùng với việc khai thác tối đa công suất các nhà máy hiện có, ưu tiên hàng đầu của tỉnh là đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án công nghiệp mới vào vận hành, góp phần gia tăng năng lực sản xuất.

Lắp đặt dây chuyền máy móc tại Dự án Nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza Nghi Sơn (giai đoạn 2).

Tại Dự án Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam (giai đoạn 1) có quy mô 32,5ha với tổng vốn đầu tư khoảng 70 triệu USD, không khí thi công đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Hệ thống dây chuyền dệt nhuộm hiện đại được gấp rút lắp đặt và vận hành thử nghiệm. Ông Cao Trung Việt, phụ trách xây dựng dự án cho biết: “Khối lượng thi công đến nay đã đạt hơn 90%. Chúng tôi đang tập trung hoàn tất lắp đặt máy móc và đào tạo nhân lực để sẵn sàng đi vào hoạt động. Khi vận hành chính thức, nhà máy sẽ có công suất 60 tấn/ngày, tương đương 18.000 tấn/năm, cung ứng nguồn nguyên liệu dệt nhuộm chất lượng cao và giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương”.

Dự án Nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza Nghi Sơn (giai đoạn 2) có tổng vốn đầu tư 2.900 tỷ đồng cũng đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để vận hành ngay đầu tháng 9 này. Ông Hà Thọ Bảo, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn chia sẻ: “Với việc đưa dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ, doanh nghiệp sẽ nâng gấp đôi công suất hiện tại. Điều này không chỉ giúp Miza Nghi Sơn đáp ứng nhanh các đơn hàng bao bì tái chế lớn phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu, mà còn đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp của Khu Kinh tế Nghi Sơn”.

Theo thống kê, trong danh mục 51 dự án phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa, đến nay, đã có 27 dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 29.300 tỷ đồng. Dự kiến trong quý 3 và quý 4/2026, sẽ có thêm 22 dự án hoàn thành và đi vào vận hành với tổng vốn đầu tư 50.232 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án công nghiệp trọng điểm, quy mô lớn như: Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam; Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam (giai đoạn 1); Dây chuyền cán 03 - Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2; Nhà máy Basic Medical Việt Nam; Dự án số 1 - Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn... Các dự án này không chỉ góp phần tăng năng lực sản xuất công nghiệp cho năm 2026 mà còn kích hoạt chuỗi động lực mạnh mẽ về thu hút đầu tư, kích cầu tiêu dùng và mở rộng xuất khẩu.

Tại Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam, ông Đường Nhật Huy, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION cho biết: “Chúng tôi đang tập trung tối ưu hóa quy trình kỹ thuật để vận hành sản xuất thử, từ đó hoàn thiện những lô sản phẩm đầu tiên. Các mặt hàng gốm sứ mỹ nghệ và gia dụng đạt tiêu chuẩn cao sẽ sớm được đưa ra thị trường trong năm nay, hứa hẹn mở ra một phân khúc xuất khẩu giá trị gia tăng cao cho tỉnh”.

Dự án số 1 thuộc Tổ hợp sản xuất hóa chất Đức Giang Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng cũng đang trong giai đoạn cao điểm hoàn thiện. Ông Hồ Mạnh Linh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang chia sẻ: “Dự án có công suất 151.000 tấn hóa chất mỗi năm, sản xuất các sản phẩm hóa chất phục vụ các ngành công nghiệp xử lý nước, lọc hóa dầu, sản xuất giấy, luyện kim trong nước và xuất khẩu. Chúng tôi đang dồn toàn lực để đảm bảo mục tiêu vận hành ngay trong quý 4/2026, sớm đưa sản phẩm thương mại ra thị trường nội địa cũng như phục vụ xuất khẩu”.

Năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng đạt từ 14% trở lên, đưa tỷ trọng giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt từ 29,8% trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh đang chỉ đạo sát sao các sở, ngành, địa phương chủ động đồng hành cùng nhà đầu tư; tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng. Việc đưa các dự án trọng điểm vào khai thác đúng tiến độ chính là chìa khóa mở ra năng lực sản xuất mới, tăng thu ngân sách, tạo việc làm và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP toàn tỉnh đạt từ 11% trở lên.

Bài và ảnh: Thanh Thảo