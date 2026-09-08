Giảm thuế tạo sức bật cho khu vực sản xuất, kinh doanh

Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 23 nghìn doanh nghiệp và 96 nghìn hộ kinh doanh. Trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với sức ép về chi phí đầu vào, thị trường và yêu cầu đổi mới công nghệ, các chính sách hỗ trợ về thuế đang được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp giảm áp lực tài chính, củng cố dòng tiền và có thêm nguồn lực để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Việc được thụ hưởng chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp giúp Công ty CP Đầu tư phát triển VinaGreen có thêm nguồn lực đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thêm dư địa tài chính để tái đầu tư

Việc Quốc hội thông qua chính sách giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong hai năm 2026-2027 đối với cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được đánh giá là một trong những giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ khu vực doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Tại Thanh Hóa, đây là nhóm doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, nhưng cũng là khu vực dễ bị tổn thương trước biến động của thị trường. Khả năng tích lũy vốn hạn chế, chi phí sản xuất tăng, sức cạnh tranh chưa cao khiến nhiều doanh nghiệp phải cân đối chặt chẽ từng khoản chi phí để duy trì hoạt động.

Với doanh nghiệp, giảm thuế không chỉ đơn thuần là giảm một khoản nghĩa vụ tài chính. Quan trọng hơn, phần nguồn lực được giữ lại có thể được sử dụng cho những nhu cầu cần thiết như bổ sung vốn lưu động, mua nguyên vật liệu, đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực hoặc mở rộng thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân đang được xác định là một động lực quan trọng của tăng trưởng, việc thiết kế chính sách thuế theo hướng hỗ trợ đúng đối tượng, đúng thời điểm góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Cao Văn Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Thường Xuân chia sẻ: Với doanh nghiệp quy mô nhỏ, dòng tiền luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Khi được giảm nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn lực để quay vòng vốn, chủ động hơn trong sản xuất và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhìn từ góc độ hộ và cá nhân kinh doanh, chính sách giảm thuế cũng tạo thêm động lực để các cơ sở sản xuất, kinh doanh mạnh dạn duy trì và mở rộng hoạt động. Khi nghĩa vụ tài chính được giảm bớt, nguồn vốn có thể được đưa trở lại thị trường thông qua đầu tư, tiêu dùng và mở rộng quy mô kinh doanh. “Các thủ tục kê khai và chứng minh điều kiện hưởng ưu đãi cần được đơn giản, tránh phát sinh chi phí tuân thủ hoặc thủ tục hành chính phức tạp cho hộ kinh doanh”, bà Biện Thị Tứ, hộ kinh doanh hàng quần áo thời trang tại chợ Tây Thành (phường Hạc Thành) đề xuất.

Giảm thuế phải đi cùng cải cách và mở rộng thị trường

Chính sách thuế chỉ là một trong nhiều yếu tố tạo sức bật cho doanh nghiệp. Cùng với giảm thuế, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng, hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường. “Điều doanh nghiệp cần không chỉ là giảm một khoản thuế phải nộp, mà là một môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định và có thể dự đoán được. Khi các chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, hiệu quả sẽ được cộng hưởng”, bà Vũ Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhận định.

Cán bộ Thuế cơ sở 1 (Thuế tỉnh Thanh Hóa) hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế.

Về phía cơ quan quản lý, ngành thuế cũng đang đứng trước yêu cầu vừa bảo đảm quản lý thu đúng, thu đủ, vừa tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. “Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp sẽ giúp chính sách ưu đãi thuế đến đúng đối tượng, hạn chế phát sinh chi phí và thời gian thực hiện”, bà Đỗ Thị Hồng Xinh, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế (Thuế tỉnh Thanh Hóa) cho biết.

Có thể thấy, trong ngắn hạn, giảm thuế giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí và cải thiện dòng tiền. Về dài hạn, nếu nguồn lực này được chuyển hóa thành đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường, chính sách thuế sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa lớn hơn đối với nền kinh tế.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, mỗi phần nguồn lực được giữ lại hôm nay có thể trở thành một khoản đầu tư cho ngày mai. Còn với nền kinh tế, khi doanh nghiệp có thêm sức chống chịu và động lực mở rộng sản xuất, nền tảng tăng trưởng cũng được củng cố.

Giảm thuế vì thế không chỉ là giảm nghĩa vụ tài chính. Quan trọng hơn, đó là cách Nhà nước chia sẻ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tiếp thêm động lực để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư và lớn mạnh. Khi chính sách hỗ trợ được thực thi minh bạch, thuận lợi và đi cùng cải cách môi trường kinh doanh, khu vực doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm dư địa để biến sự hỗ trợ về thuế thành sức bật cho tăng trưởng.

Bài và ảnh: Hồng Ngọc