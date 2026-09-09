Thăng Bình nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Với phương châm “Chất lượng làm nên thương hiệu”, xã Thăng Bình đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao giá trị và chất lượng các sản phẩm OCOP.

Các sản phẩm làm từ tre của HTX Thăng Thọ được giới thiệu tại các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh.

Nhận thấy tiêu dùng xanh, sạch, bền vững và thân thiện với môi trường đang là xu hướng của xã hội hiện đại, đặc biệt là nhu cầu thị trường quốc tế, năm 2022, anh Trịnh Đình Toàn ở thôn Thăng Thọ cùng người thân thành lập HTX Tre Thăng Thọ. HTX tiến hành đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất, lên ý tưởng thiết kế các mặt hàng gia dụng như ống hút, cốc, hộp đựng chè, hộp bút, bình giữ nhiệt, khay đựng đồ ăn... từ nguyên liệu tre, thân thiện với môi trường. Để phát triển thị trường, anh Toàn đã đưa sản phẩm tham gia các diễn đàn khởi nghiệp, các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh để tiếp cận khách hàng và lắng nghe phản hồi thực tế từ người tiêu dùng. Đồng thời, đưa sản phẩm ống hút tre tham gia đánh giá, phân hạng chương trình OCOP và được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao năm 2023.

Nhờ chất lượng và thân thiện với môi trường, các sản phẩm của HTX Tre Thăng Thọ đã xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Úc, Canada, Đức, Trung Quốc... Đặc biệt, anh Toàn còn ký các hợp đồng với các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch đặt gian hàng giới thiệu sản phẩm đến du khách. Hiện nay, HTX Tre Thăng Thọ đang cung cấp ra thị trường khoảng 300.000 ống hút và 10.000 sản phẩm gia dụng các loại mỗi tháng, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động địa phương và hàng chục lao động thời vụ với thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng.

Anh Trịnh Đình Toàn cho biết: “Những sản phẩm từ tre hướng tới thị trường ngách, có lợi thế cạnh tranh. Ưu điểm lớn là thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe và có thể tái sử dụng. Giá thành sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các mặt hàng cùng loại nên được người tiêu dùng khó tính tin dùng. Tôi đang có ý tưởng đưa các mặt hàng khác của HTX như bình giữ nhiệt, khay đựng đồ ăn... tham gia đánh giá, phân hạng chương trình OCOP”.

Để nâng cao giá trị sản phẩm OCOP của địa phương, xã Thăng Bình đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất, quy trình hoàn thiện hồ sơ, xây dựng thương hiệu, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các chủ thể tiềm năng. Nhờ đó, nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn từng bước tiếp cận và đáp ứng các tiêu chuẩn OCOP, sẵn sàng tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm.

Xã cũng chủ động huy động, lồng ghép và sử dụng linh hoạt các nguồn lực để “tiếp sức” cho các chủ thể OCOP. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước dành cho xây dựng các sản phẩm OCOP, xã cũng tạo điều kiện để các chủ thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, giúp nhiều hộ sản xuất, HTX mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm...

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến thương mại được quan tâm đẩy mạnh. Xã phối hợp tuyên truyền, quảng bá sản phẩm; tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia các hoạt động trưng bày, giới thiệu, xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu do các cấp tổ chức. Đồng thời, khuyến khích các HTX tiếp tục đầu tư hoàn thiện mẫu mã, bao bì, nhãn mác, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhờ vậy, các sản phẩm OCOP của địa phương đã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến.

Ông Lưu Công Tự, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình cho biết: “Xã đã hình thành và duy trì vùng nguyên liệu gắn với một số sản phẩm OCOP chủ lực. Trong đó có 20,5ha vùng nguyên liệu lúa được cấp mã số vùng trồng, phục vụ sản xuất nguyên liệu cho sản phẩm miến gạo Thăng Long; khoảng 30ha vùng nguyên liệu dong riềng phục vụ sản xuất sản phẩm miến dong Vạn Hợp... Đây là cơ sở thuận lợi để duy trì, nâng cao chất lượng và phát triển ổn định các sản phẩm OCOP hiện có”.

Bài và ảnh: Minh Khanh