Văn minh thương mại trong kinh doanh hiện đại

Cùng với sự phát triển của thị trường bán lẻ, dịch vụ và thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa ngày càng đa dạng, kéo theo yêu cầu cao hơn về chất lượng phục vụ và trách nhiệm của người bán. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng rõ nét, những yếu tố ấy đang trở thành thước đo của văn minh thương mại và cũng là nền tảng để tạo dựng niềm tin với khách hàng.

Phong cách phục vụ chuyên nghiệp của nhân viên GO! Thanh Hóa góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh.

Ở lĩnh vực bán lẻ hiện đại, GO! Thanh Hóa là một ví dụ cho cách doanh nghiệp (DN) xây dựng văn minh thương mại từ chính trải nghiệm của người mua. Bên cạnh hàng hóa đa dạng, không gian mua sắm thuận tiện, đơn vị chú trọng quy trình phục vụ, chăm sóc khách hàng và tiếp nhận phản ánh. Khi phát sinh thắc mắc hoặc vấn đề trong quá trình mua sắm, khách hàng có bộ phận hỗ trợ để được tiếp nhận và xử lý thay vì phải tự giải quyết sau khi giao dịch đã hoàn tất.

Nếu dịch vụ tạo ra trải nghiệm thì minh bạch thông tin lại là nền tảng của chữ tín. Điều này đặc biệt rõ với các DN sản xuất hàng tiêu dùng, khi người mua ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, thành phần, thương hiệu và khả năng kiểm chứng sản phẩm. Tại Công ty TNHH GRV Việt Nam (phường Hàm Rồng), những yêu cầu đó được thể hiện ngay trên bao bì sản phẩm. DN sản xuất các sản phẩm sinh học như nước rửa bát, nước lau sàn bằng chế phẩm sinh học; trên sản phẩm có mã vạch, mã QR cùng thông tin về thương hiệu, đơn vị sở hữu và địa chỉ liên hệ, tạo điều kiện để người tiêu dùng chủ động tìm hiểu trước khi lựa chọn.

Theo ông Lê Đỗ Chinh, Giám đốc Công ty TNHH GRV Việt Nam, yếu tố quan trọng để DN tạo dựng niềm tin là minh bạch thông tin sản phẩm. Khi khách hàng có thể kiểm tra nguồn gốc, nhận diện thương hiệu và tìm được thông tin liên hệ của đơn vị sản xuất, họ sẽ có thêm cơ sở để đưa ra quyết định mua hàng. Với DN, đó cũng là cách công khai trách nhiệm đối với sản phẩm đã đưa ra thị trường.

Ở khu vực hộ kinh doanh, văn minh thương mại lại bắt đầu từ những yêu cầu rất cụ thể trong từng giao dịch: hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, không kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giá bán được niêm yết và người bán thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

Tại Thanh Hóa, mô hình “Tuyến phố nói không với hàng giả” được triển khai tại một số khu vực kinh doanh, như tuyến phố Đinh Công Tráng, tiểu khu 3 (xã Nga Sơn) và tuyến phố Lê Duẩn (xã Ngọc Lặc). Lực lượng quản lý thị trường phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh chấp hành pháp luật, ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời niêm yết giá, xây dựng phong cách phục vụ văn minh, chuyên nghiệp. Qua đó, những yêu cầu từ nguồn gốc, giấy tờ hàng hóa đến công khai giá bán dần trở thành ý thức tự kiểm soát của người kinh doanh, thay vì chỉ được nhắc đến trong mỗi đợt kiểm tra.

Theo ông Hoàng Công Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, mô hình “Tuyến phố nói không với hàng giả” có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Việc vận động hộ kinh doanh nói không với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ nhằm hạn chế vi phạm mà còn hướng tới hình thành thói quen kinh doanh đúng pháp luật ngay từ khâu lựa chọn hàng hóa.

Ông Lợi cho rằng, khi các hộ chủ động niêm yết giá, công khai nguồn gốc hàng hóa, thực hiện đúng cam kết với khách hàng, môi trường kinh doanh sẽ minh bạch hơn và sự cạnh tranh cũng công bằng hơn. Quan trọng hơn, người tiêu dùng có thể nhận diện những địa chỉ kinh doanh uy tín, an tâm hơn khi mua sắm. Về lâu dài, chính sự tự giác của người bán mới là yếu tố giúp mô hình duy trì hiệu quả, bởi văn minh thương mại không thể chỉ được tạo dựng bằng những đợt kiểm tra hay các bản cam kết, mà phải trở thành thói quen trong từng giao dịch.

Từ siêu thị, DN sản xuất đến những tuyến phố kinh doanh, văn minh thương mại được tạo nên từ những điều cụ thể: phục vụ có trách nhiệm, thông tin minh bạch, giá cả công khai và hàng hóa rõ nguồn gốc. Khi DN coi sự hài lòng của khách hàng là trách nhiệm, người kinh doanh lấy tuân thủ pháp luật làm nguyên tắc và người tiêu dùng chủ động lựa chọn, mỗi giao dịch không chỉ tạo ra doanh thu mà còn bồi đắp chữ tín, góp phần xây dựng thị trường minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và bền vững.

Bài và ảnh: Chi Phạm