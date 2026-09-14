Thúc đẩy liên kết vùng, tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Từ những cuộc gặp gỡ, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Thanh Hóa với doanh nghiệp các tỉnh, thành phố, nhiều cơ hội hợp tác mới đang được mở ra. Không chỉ tìm kiếm thị trường, các doanh nghiệp còn có thêm cơ hội kết nối chuỗi cung ứng, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác đầu tư và bổ trợ thế mạnh cho nhau. Đây đang được xem là hướng đi quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa mở rộng không gian phát triển, nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Phú Thọ trao đổi, học tập kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp tại Tổng Công ty CP Thương mại Dạ Hợp, tỉnh Phú Thọ.

Từ kết nối giao thương đến cơ hội hợp tác

Trong nền kinh tế ngày càng mở, doanh nghiệp cần có thông tin, đối tác, hệ thống phân phối và những mối liên kết đủ mạnh. Từ yêu cầu đó, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các chương trình kết nối tại tỉnh Phú Thọ, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh... không chỉ tạo diễn đàn để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra cơ hội trao đổi trực tiếp, tìm hiểu nhu cầu và khả năng hợp tác.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Ánh Dương, xã Tượng Lĩnh, chia sẻ: “Qua các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, doanh nghiệp chúng tôi không chỉ được giới thiệu, quảng bá sản phẩm mà còn có thêm cơ hội khảo sát thị trường và kết nối, hợp tác với doanh nghiệp các địa phương để mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm”. Còn ông Lê Minh Trình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh tổng hợp Hoàn Phú, phường Hạc Thành thì cho rằng, việc gặp gỡ trực tiếp với các doanh nghiệp ở địa phương khác giúp doanh nghiệp có điều kiện hiểu rõ hơn về năng lực, nhu cầu và thế mạnh của từng bên. Đây là tiền đề để Công ty tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ, thay vì chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp các địa phương cũng nhìn thấy cơ hội từ thị trường Thanh Hóa. Ông Vũ Xuân Hưng, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Yến sào Kon Tum đánh giá: “Thanh Hóa là thị trường lớn với nhiều dư địa phát triển. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với một số doanh nghiệp lĩnh vực thương mại và dịch vụ trên địa bàn để mở rộng kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm”.

Thực tế cho thấy, các chương trình kết nối không chỉ là câu chuyện “mua - bán”. Qua trao đổi, doanh nghiệp có thể tìm thấy những khả năng hợp tác rộng hơn, từ cung ứng sản phẩm, mở rộng thị trường đến chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư và xây dựng chuỗi giá trị. “Đây chính là giá trị quan trọng nhất của xúc tiến thương mại trong bối cảnh hiện nay, kết nối một lần nhưng có thể mở ra nhiều hướng hợp tác lâu dài”, ông Nguyễn Công Du, Phó Giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học Rừng Hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nêu quan điểm.

Cộng hưởng lợi thế, nâng sức cạnh tranh

Thực tế cho thấy, mỗi địa phương đều có những lợi thế riêng. Thanh Hóa có thế mạnh về công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch, thương mại và dịch vụ; Lâm Đồng nổi bật với nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và du lịch; Phú Thọ có lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Trong khi đó, các trung tâm kinh tế lớn như TP Hồ Chí Minh có hệ thống phân phối, tài chính, logistics và mạng lưới doanh nghiệp rộng lớn. Khi được kết nối, những lợi thế này có thể bổ trợ cho nhau, tạo ra không gian phát triển lớn hơn cho doanh nghiệp.

Ông Trịnh Bá Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết: Tăng cường liên kết vùng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị và năng lực cạnh tranh. Không chỉ “đi tìm thị trường”, doanh nghiệp cần chuẩn bị đủ năng lực để trở thành đối tác trong các chuỗi liên kết lớn.

Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Để liên kết vùng đi vào chiều sâu, điều quan trọng là phải chuyển những cuộc gặp gỡ ban đầu thành các mối quan hệ hợp tác cụ thể theo hướng có địa chỉ, có sản phẩm và có đầu ra. Hoạt động xúc tiến thương mại vì vậy cần tiếp tục được đổi mới theo hướng chuyên sâu, lựa chọn đúng ngành hàng, đúng thị trường và đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Sau mỗi chương trình kết nối, cần có sự theo dõi, hỗ trợ để các doanh nghiệp tiếp tục trao đổi, đàm phán và tiến tới ký kết hợp đồng, hợp tác đầu tư hoặc hình thành các chuỗi cung ứng.

Khi những lợi thế riêng của từng địa phương được kết nối; khi doanh nghiệp chủ động hợp tác và chính quyền, hiệp hội đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ, liên kết vùng sẽ trở thành một “đòn bẩy” quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa nâng cao sức cạnh tranh, chủ động hội nhập và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Bài và ảnh: Hồng Ngọc