Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Công bố danh sách tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Theo danh sách do Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa công bố, cả nước có 15 tỉnh, thành phố đạt tiêu chí vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 12 địa phương đạt tiêu chí tỉnh miền núi.

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, thành phố Huế, giúp bà con giảm nghèo.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành Quyết định số 211/QĐ-BDTTG ngày 10/4/2026 phê duyệt và công bố danh sách tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Theo quyết định này, danh sách các địa phương đạt tiêu chí vùng đồng bào dân tộc thiểu số bao gồm 15 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk và thành phố Cần Thơ.

Danh sách các địa phương đạt tiêu chí tỉnh miền núi gồm 12 tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Theo quy định tại Nghị định số 272/2025/NĐ-CP về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 có hiệu lực từ ngày 1/12/2025, tiêu chí xác định tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số là tỉnh đáp ứng ít nhất 1 trong 2 tiêu chí sau đây: Có từ 15% người dân tộc thiểu số trở lên sinh sống ổn định; Có từ 2/3 số xã trở lên là xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Còn tiêu chí xác định tỉnh miền núi là tỉnh đáp ứng ít nhất 1 trong 2 tiêu chí sau đây: Có ít nhất 2/3 diện tích tự nhiên nằm ở độ cao từ 200 mét trở lên so với mực nước biển; Có từ 2/3 số xã trở lên là xã miền núi.

Tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần đáp ứng ít nhất 1 trong 2 điều kiện đã quy định ở trên.

Theo Báo Nhân Dân

Từ khóa:

#Dân tộc thiểu số #tỉnh #Tiêu chí #vùng đồng bào #miền núi #Công bố #Địa phương #Thành phố #Tuyên Quang #Tôn giáo

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh