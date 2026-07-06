Công bố 7 khu vực quặng vàng, apatit và titan không đấu giá quyền khai thác

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp vừa ký Quyết định số 2495/QĐ-BNNMT phê duyệt danh mục 7 khu vực khoáng sản chiến lược, quan trọng là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Khai thác vàng. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong số các khu vực quặng thuộc diện không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên, có tới 3 khu vực quặng vàng, 2 khu vực quặng apatit, 1 khu vực quặng graphit và 1 khu vực quặng titan.

Cụ thể, các khu vực quặng vàng không đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm: Khu vực quặng vàng thuộc xã Khâm Đức và xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng (trước đây là khu vực Trà Long-Suối Cây-K7, xã Phước Đức, xã Phước Năng, xã Phước Xuân thuộc huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam); khu vực quặng vàng thuộc xã Khâm Đức, xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc các xã Phước Đức, Phước Năng, Phước Xuân của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam); khu vực quặng vàng xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang và xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng (trước đây là khu vực Nà Nôm - Khau Han, xã Đường Âm của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và xã Yên Thổ thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng).

Các khu vực không đấu giá khoáng sản còn lại là khu vực quặng apatit khai trường 30, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai); khu vực quặng apatit Tây Bắc khai trường 10, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai); khu vực quặng titan Lương Sơn III thuộc các xã Lương Sơn, Hồng Sơn, Hòa Thắng và Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Tọa độ và diện tích các khu vực trên được nêu tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 866/2023 ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) được giao tổ chức công bố, cập nhật và quản lý danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cập nhật và quản lý danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố (Cao Bằng, Đà Nẵng, Lào Cai, Lâm Đồng, Tuyên Quang) có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, giám sát hoạt động liên quan đến khu vực có khoáng sản thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn; bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định của pháp luật khác có liên quan./.

Theo TTXVN