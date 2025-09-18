Công an xã Thạch Quảng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Để chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thời gian qua, Công an xã Thạch Quảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm vận động thu hồi, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn...

Công an xã Thạch Quảng vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế.

Xã Thạch Quảng được sáp nhập, hợp nhất từ 3 xã: Thạch Lâm, Thạch Quảng và Thạch Tượng với diện tích tự nhiên 123,55km2, dân số hơn 15.000 người, chủ yếu là dân tộc Mường. Trong đó, xã Thạch Lâm (cũ) là địa bàn tiếp giáp với vườn Quốc Gia Cúc Phương nên một bộ phận người dân vẫn còn thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắn.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là một giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, thời gian qua, Công an xã Thạch Quảng đã tham mưu và phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền. Đồng thời, phối hợp với các thành viên tổ an ninh, trật tự ở cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” có biểu hiện tàng trữ, sử dụng súng săn, súng tự chế để tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp.

Cùng với đó, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; cảnh báo hậu quả, tác hại và chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm để người dân tự giác chấp hành. Nội dung, hình thức tuyên truyền được tổ chức đồng bộ, đa dạng và phong phú như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, tuyên truyền lưu động, kết hợp với tuyên truyền trực quan bằng pano, khẩu hiệu...

Công an xã Thạch Quảng cũng tập trung rà soát, nắm tình hình các diện đối tượng có nguy cơ cao sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên hư... để lập hồ sơ quản lý, giám sát và tiến hành gọi hỏi, răn đe yêu cầu kí cam kết chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình các đối tượng từ địa bàn khác đến để quản lý và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Do chủ động làm tốt công tác tuyên truyền nên chỉ sau hơn một tháng ra quân mở đợt cao điểm, Công an xã Thạch Quảng đã thu hồi 19 khẩu súng tự chế các loại, 3 súng cồn, 2 kiếm...

Thiếu tá Nguyễn Văn Thân, Trưởng Công an xã Thạch Quảng, cho biết: “Với quyết tâm không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, thời gian tới, Công an xã Thạch Quảng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Sau giai đoạn tuyên truyền, vận động thu hồi, Công an xã sẽ tiếp tục đi sâu nắm tình hình và kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn”.

Văn Thiện (CTV)